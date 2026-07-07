Жара до плюс 27 градусов вернётся в Москву к концу недели

Температура воздуха в Москве в ближайшую пятницу, 10 июля, поднимется до плюс 27 градусов. Об этом сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова, пишет РИА «Новости».

Синоптик отметила, что столица окажется в теплом секторе циклона, но затем попадёт в его тыловую часть, поэтому погода будет неустойчивой. По её словам, пятничные значения воздуха в плюс 25 — плюс 27 градусов относятся к категории жаркой погоды.

«В ближайшую пятницу Москва на некоторое время окажется в тёплом секторе циклона, а затем вновь попадёт в его тыловую часть, погода будет неустойчивой», — рассказала Позднякова.

Синоптик не уточнила, как долго продлится жаркая погода. Других прогнозов на выходные дни не приводилось.

Ранее сообщалось, что к Москве приближается холодный атмосферный фронт с очагами гроз. Вместе с ним пришла долгожданная прохлада, которая сменит установившуюся в регионе жару. Метеорологи продолжают следить за перемещением воздушных масс.