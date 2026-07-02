Спутники сняли атмосферный фронт с очагами гроз, надвигающийся на Москву
Синоптик Леус показал спутниковый снимок холодного фронта, идущего к Москве
Дождливая погода в Москве. Обложка © Life.ru
К Москве приближается холодный атмосферный фронт с очагами гроз — его движение хорошо просматривается на спутниковых снимках, сообщил синоптик Михаил Леус. Облачные массивы сейчас фиксируются над Тверской, Смоленской и Могилёвской областями Белоруссии.
Синоптик Леус показал снимок холодного фронта, идущего к Москве. Фото © Telegram/Погода от шефа. Михаил Леус
По прогнозам специалиста, к столице фронт подойдёт в поздние вечерние часы, когда его активность заметно снизится. Ожидается, что вместе с ним придёт долгожданная прохлада, которая сменит установившуюся в регионе жару. Метеорологи продолжают следить за перемещением воздушных масс. Интенсивность осадков и вероятность гроз будут уточняться по мере приближения фронта к городу.
Тем временем в Москве из-за жары объявили оранжевый уровень погодной опасности. Для российской столицы критерий «сильной жары» в летние месяцы установлен на отметке 30 градусов — в ближайшие дни он будет превышен.
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