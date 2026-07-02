Спутники сняли атмосферный фронт с очагами гроз, надвигающийся на Москву

К Москве приближается холодный атмосферный фронт с очагами гроз — его движение хорошо просматривается на спутниковых снимках, сообщил синоптик Михаил Леус. Облачные массивы сейчас фиксируются над Тверской, Смоленской и Могилёвской областями Белоруссии.

Синоптик Леус показал снимок холодного фронта, идущего к Москве. Фото © Telegram/Погода от шефа. Михаил Леус

По прогнозам специалиста, к столице фронт подойдёт в поздние вечерние часы, когда его активность заметно снизится. Ожидается, что вместе с ним придёт долгожданная прохлада, которая сменит установившуюся в регионе жару. Метеорологи продолжают следить за перемещением воздушных масс. Интенсивность осадков и вероятность гроз будут уточняться по мере приближения фронта к городу.

Тем временем в Москве из-за жары объявили оранжевый уровень погодной опасности. Для российской столицы критерий «сильной жары» в летние месяцы установлен на отметке 30 градусов — в ближайшие дни он будет превышен.