Магнитные бури 1–3 июля: Вспышка уровня Х и удар плазмы по Земле. Ждёт ли нас повторение мартовского ада Ночь на 1 июля изменила прогноз космической погоды. На Солнце произошла вспышка высшего класса X, а группа гигантских пятен, за которой несколько недель следили учёные ИКИ РАН, оказалась напротив Земли. Теперь астрономы ждут сильнейшую бурю за последние месяцы. 1 июля, 11:00 Астрономы ИКИ РАН предупреждают: уже в ближайшие часы Землю может накрыть самая сильная магнитная буря с марта из-за вспышки на Солнце уровня Х. Обложка © ChatGPT / Карина Морозова

Похоже, спокойный июль, на который ещё несколько дней назад надеялись метеочувствительные, оказался под большим вопросом. В ночь с 30 июня на 1 июля на Солнце произошла вспышка высшего класса X, а активные области, которые постепенно выходили на линию Земли, начали стремительно наращивать активность. Теперь астрономы предупреждают: уже в ближайшие часы Землю может накрыть самая сильная магнитная буря с марта.

В Институте космических исследований РАН сообщили, что вспышка произошла практически точно в полночь по московскому времени. Максимум был зарегистрирован в 23:50, а её мощность составила X1.1. Несмотря на принадлежность к высшему классу, специалисты подчёркивают, что по меркам подобных событий она была сравнительно умеренной. «Вспышка высшего балла X, как уже сообщалось накануне, произошла на Солнце почти точно в полночь по московскому времени в ночь с 30 июня на 1 июля. Время максимума в каталоге записано как 23:50», — сообщили учёные.

Зафиксированный на графике момент вспышки уровня Х на Солнце в ночь на 1 июля 2026. Фото © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Но астрономы успокаивают, говоря, что взрыв произошёл вовсе не в гигантской группе пятен №4478, которая последние дни находилась в центре внимания. По словам специалистов, «главная область пока продолжает контролировать ситуацию в своих окрестностях и срывов не допускает». Первой накопившегося напряжения не выдержала соседняя активная область №4479, где и произошла вспышка класса X.

Но расслабляться рано. Сейчас обе активные области находятся практически точно на линии Солнце – Земля, поэтому даже сравнительно умеренный по космическим меркам взрыв способен ощутимо повлиять на магнитосферу нашей планеты. По расчётам ИКИ РАН, фронт солнечной плазмы достигнет Земли уже вечером 1 июля, ориентировочно с 21:00 до 24:00 по московскому времени. Специалисты считают, что бурь экстремального уровня не ожидается, однако события категории G3, по-видимому, неизбежны. «Бурь и радиационных штормов высшего уровня в данном случае не ожидается, и даже уровень, предшествующий высшему (G4), вряд ли будет достигнут, но события категории G3 (сильные), по-видимому, неизбежны. Моделирование показывает, что фронт от вспышечного взрыва придёт к планете уже завтра в диапазоне от 21 до 24 часов по московскому времени. Возможная буря ожидается самой сильной с марта текущего года».

Графики ИКИ РАН: Какой прогноз магнитных бурь на 1, 2, 3 июля 2026?

Официальный график вероятности магнитной бури сегодня, завтра и 3 июля 2026 от ИКИ РАН. Фото © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

По официальному трёхсуточному прогнозу ИКИ РАН, первая половина 1 июля пройдёт относительно спокойно, хотя магнитосфера уже будет находиться в возмущённом состоянии. После полуночи геомагнитный индекс держится около Kp 4, а к раннему утру повышается почти до Kp 5, что соответствует сильному возмущению магнитного поля. Затем днём активность ненадолго ослабнет до Kp 2–3. Самое опасное время начнётся вечером. Именно в интервале с 21:00 до полуночи, когда, по расчётам учёных, к Земле подойдёт выброс солнечной плазмы, вероятность полноценной магнитной бури достигает 65%. Ещё 30% приходится на вероятность сильного возмущения магнитосферы без перехода в бурю, и лишь 5% специалисты оставляют на полностью спокойный сценарий.

Если прогноз подтвердится, именно 2 июля Земля окажется под основным ударом солнечного выброса. Ночью магнитосфера останется нестабильной: индекс Kp вновь поднимется примерно до 4–4,5 балла, затем ненадолго снизится, после чего утром ожидается ещё одна волна усиления. Вероятность магнитной бури остаётся очень высокой — 41%, вероятность возмущённой магнитосферы составляет 35%, а шансы на полностью спокойную геомагнитную обстановку снижаются всего до 24%. Если расчёты ИКИ РАН окажутся верными, именно этот день станет самым тяжёлым для метеочувствительных людей.

Когда ждать удар после вспышки Х на Солнце 1 июля? Фото © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Уже к 3 июля последствия солнечной атаки должны постепенно начать ослабевать. В течение суток магнитосфера, согласно прогнозу, останется спокойной: индекс Kp не превысит 2 баллов, а вероятность нормального состояния магнитного поля возрастёт сразу до 87%. Вероятность возмущений оценивается лишь в 10%, а риск новой магнитной бури снижается примерно до 3%. Впрочем, сами специалисты напоминают, что космическая погода остаётся крайне непредсказуемой.

Если гигантская область №4478, которая пока сохраняет относительное спокойствие, всё же начнёт производить новые мощные вспышки, прогноз может быть оперативно пересмотрен. Именно поэтому учёные продолжают круглосуточно следить за происходящим на Солнце, которое сейчас переживает один из самых активных периодов нынешнего цикла. А ещё с 29 июня начался период ретроградного Меркурия, который продлится месяц! Узнайте, что можно и чего нельзя делать и почему июль будет тяжёлым для всех.

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Авторы Карина Морозова