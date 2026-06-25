Опаснейший ретроградный Меркурий 2026: Почему астрологи паникуют и кто «попадёт под раздачу» сильнее всех

Почти весь ретроградный Меркурий, который начнётся 29 июня и завершится 23 июля 2026 года, пройдёт в Раке — одном из самых эмоциональных знаков зодиака. А значит, под удар попадут не столько техника и переписки, сколько чувства, семейные отношения, старые обиды и психологические травмы. В конце цикла планета ненадолго вернётся в знак зодиака Близнецы, из-за чего эмоциональный хаос дополнится ещё и информационной путаницей.

Экстрасенс Аделина Панина предупреждает, что этот период больше подходит для завершения старых дел, чем для начала новых. «Главный совет на период ретроградного Меркурия с 29 июня по 23 июля 2026 года: не начинайте ничего принципиально нового. Этот отрезок времени предназначен для пересмотра, исправления ошибок и завершения старых дел», — отмечает эксперт.

Почему этот ретроградный Меркурий будет одним из самых сложных

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Почему этот ретроградный Меркурий будет одним из самых сложных? Главная особенность нынешнего ретроградного Меркурия заключается в знаке зодиака Рак. В астрологии он отвечает за дом, родителей, чувство защищённости, прошлое и эмоции. Именно поэтому многие люди неожиданно начнут возвращаться мыслями к событиям многолетней давности. Старые конфликты, болезненные расставания, семейные ссоры и детские переживания могут снова напомнить о себе.

В период ретроградности Меркурия с 29 июня по 23 июля 2026 года логика легко уступает место эмоциям. Даже обычный разговор способен закончиться серьёзной ссорой, потому что люди будут слышать не смысл слов, а собственные страхи и обиды. Возникнет желание замкнуться в себе, прекратить общение или, наоборот, выяснить отношения, которые давно казались закрытыми.

Особенно опасными станут манипуляции чувством вины. Многие разговоры будут строиться не на фактах, а на эмоциональном давлении. Поэтому астрологи советуют не принимать судьбоносных решений в состоянии сильных переживаний.

Ретроградный Меркурий с 29 июня: каким знакам зодиака придётся тяжелее всего

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Какие знаки зодиака в предстоящий период ретроградности Меркурия окажутся под ударом сильнее всего? Самыми чувствительными окажутся представители знака зодиака Рак. Именно по этому знаку будет двигаться ретро-Меркурий, заставляя сомневаться практически во всём. Возможны эмоциональные качели, напряжение в семье, желание всё бросить или резко изменить привычную жизнь. Однако большинство подобных мыслей окажутся временными.

Если по гороскопу вы Козерог, Овен или Весы, ретроград может обострить конфликты с близкими людьми, коллегами и партнёрами. Сдерживать эмоции станет намного труднее, а привычные способы решать проблемы вдруг перестанут работать. Любая необдуманная реакция способна привести к долгому конфликту.

Носители знаков зодиака Близнецы и Дева тоже почувствуют влияние Меркурия особенно сильно, ведь именно эта планета считается их покровителем. Возможны ошибки в документах, забывчивость, проблемы с концентрацией внимания, постоянные сомнения и ощущение, будто привычная ясность мышления куда-то исчезла. Особенно внимательно стоит быть в последние дни ретрограда, когда Меркурий ненадолго вернётся в Близнецы.

Что нельзя делать во время ретроградного Меркурия до 23 июля

Что нельзя делать во время ретроградного Меркурия 2026. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Inside Creative House

Астрологи советуют временно отказаться не только от подписания важных документов или крупных покупок. Поскольку Меркурий проходит по знаку Рака, под особым риском окажутся любые события, связанные с домом и семьёй. Не стоит затевать капитальный ремонт, покупать новую недвижимость или переезжать. Даже если всё начнётся удачно, процесс рискует затянуться, а неожиданные расходы будут возникать буквально на каждом этапе.

Категорически избегайте подписания контрактов, крупных покупок техники и транспортных средств, а также смены работы или запуска стартапов. Информация будет путаться, документы теряться, а договорённости нарушаться. Аделина Панина Экстрасенс

Также лучше не устраивать серьёзных семейных разговоров и не знакомить любимого человека с родителями. Старые обиды могут неожиданно всплыть наружу, а первое впечатление окажется совсем не таким, как хотелось бы. Не рекомендуется также и погружаться в семейные тайны, изучать архивы или искать информацию о предках. Вместо любопытных открытий можно столкнуться с фактами, которые принесут лишь разочарование. Отдельно экстрасенс Аделина Панина советует отказаться от поспешных решений в работе и финансах.

Самые опасные даты ретроградного Меркурия летом 2026

Самые опасные даты ретроградного Меркурия летом 2026. Фото © ChatGPT

Какие будут самые опасные даты ретроградного Меркурия летом 2026? Особенно внимательными стоит быть уже в первые дни — 29 и 30 июня. Именно тогда Меркурий разворачивается в ретроградное движение, а эмоциональное напряжение достигает максимума. Любые решения, принятые на обиде или сгоряча, могут иметь долгосрочные последствия.

Следующий сложный период ожидается с 5-го по 7 июля. В это время возрастает риск серьёзных конфликтов дома и в отношениях. Возможны споры из-за денег, имущества, бытовых вопросов и контроля друг над другом. Некоторые астрологи также связывают эти даты с повышенной вероятностью поломок техники и неприятностей в доме.

Финальный напряжённый этап придётся на 21–23 июля. Пока Меркурий готовится выйти из ретроградного движения, возрастает риск ошибок в документах, сорванных поездок, отменённых встреч и информационной путаницы. Именно в эти дни особенно важно несколько раз перепроверять всё, что связано с деньгами, билетами и важными договорённостями.

Ретроградный Меркурий с 29 июня 2026: как пережить?

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По словам Аделины Паниной, этот ретроградный Меркурий не стоит воспринимать как наказание. «Используйте это время для глубокого анализа, планирования без реализации, но с тщательной проработкой деталей. Лучший подход на все эти три с половиной недели — наблюдать, корректировать и доводить до ума уже существующее, не стремясь к внешним победам. Тогда к 23 июля вы выйдете с ясной головой и готовым фундаментом для новых свершений».

Поэтому ближайший месяц лучше посвятить завершению старых проектов, наведению порядка в делах и спокойному переосмыслению прошлого. А вот любые резкие перемены, громкие решения и эмоциональные поступки разумнее оставить до тех пор, пока Меркурий снова не станет директным.

Ретроградный Меркурий с 29 июня по 23 июля вряд ли пройдёт незаметно. Для одних он станет временем неожиданных встреч с прошлым, для других — проверкой отношений, терпения и умения не принимать поспешных решений. Если в этот период не поддаваться эмоциям, не торопить события и использовать время для завершения старых дел, а не для рискованных начинаний, многие проблемы действительно удастся обойти стороной. Иногда лучший способ пройти ретроградный Меркурий без потерь — просто немного сбавить темп и дать событиям возможность развиваться своим чередом. А ранее Life.ru рассказывал про главные опасности конца июня, о которых чаще всего забывают на отдыхе.