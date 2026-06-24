Что делать, если болит живот, и при каких симптомах кишечной инфекции срочно требуется вызов врача Оглавление Когда боль в животе не очень опасна и что можно сделать самостоятельно Какие важные симптомы кишечной инфекции нужно знать Какие симптомы должны насторожить Какие инфекции встречаются чаще всего Болит живот: когда нужно срочно вызывать врача Что делать, пока ждёте скорую: Топ важных действий Летом риск кишечных инфекций резко возрастает. Иногда всё начинается с лёгкого дискомфорта в животе, а через несколько часов человеку уже требуется медицинская помощь. Рассказываем, какие симптомы нельзя игнорировать и когда нужно срочно звонить в скорую. 24 июня, 14:00 Обложка © Chat GPT

Боль в животе — одна из самых распространённых жалоб летом. Причиной могут стать испорченные продукты, плохо вымытые овощи и фрукты, вода сомнительного качества или кишечные инфекции, которые особенно активно распространяются в жару. В большинстве случаев неприятные симптомы проходят за несколько дней, но иногда за обычным расстройством желудка скрывается состояние, требующее срочной медицинской помощи.

Главная опасность в том, что многие пытаются перетерпеть боль, списывая её на простое «что-то не то съел» или надеясь, что всё пройдёт само. Но пройдёт только в половине случаев. Поэтому важно знать признаки серьёзного обезвоживания, тяжёлой инфекции, аппендицита и других опасных заболеваний. Вместе с Life.ru давайте разберёмся, что можно сделать самостоятельно при боли в животе и какие симптомы должны стать поводом немедленно обратиться к врачу или даже вызвать скорую помощь.

Когда боль в животе не очень опасна и что можно сделать самостоятельно

Когда боль в животе не очень опасна и что можно сделать самостоятельно. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Red Stock

Не каждая боль в животе означает серьёзную болезнь. Иногда организм просто реагирует на переедание, стресс, нехватку воды или продукты, которые плохо усваиваются. В таких случаях неприятные ощущения обычно проходят самостоятельно или заметно уменьшаются после простых мер.

Одной из самых частых причин становится вздутие живота. После обильного ужина, большого количества бобовых, капусты, газировки или другой тяжёлой пищи в кишечнике скапливаются газы, из-за чего появляется чувство распирания, тяжести и даже довольно болезненные спазмы. Несмотря на неприятные ощущения, такое состояние чаще всего не представляет опасности. Помочь может обычная прогулка, лёгкий массаж живота по часовой стрелке, тёплая грелка или препараты на основе симетикона. Некоторым также помогают мятный чай или напитки с перечной мятой.

Ещё одна распространённая причина — несварение желудка. Обычно оно появляется после жирной еды, шашлыков, фастфуда, большого количества кофе, алкоголя или слишком быстрого приёма пищи. В животе возникает тяжесть, жжение, чувство переполненности и дискомфорт под рёбрами. В такой ситуации лучше временно отказаться от тяжёлой еды, пить больше воды небольшими глотками и дать желудку возможность спокойно справиться с нагрузкой.

Ещё одна распространённая причина — несварение желудка. Как её определить: симптомы. Фото © Shutterstock / FOTODOM / AstroStar

Летом отдельной проблемой становится обезвоживание. Многие даже не подозревают, что недостаток жидкости способен вызывать боли и спазмы в животе. Когда организму не хватает воды, пищеварение замедляется, появляется вздутие, тяжесть и запоры. Если причина именно в этом, состояние обычно улучшается после восполнения жидкости. Лучше пить понемногу, но регулярно. Полезны также продукты с высоким содержанием воды — арбуз, огурцы, ягоды и лёгкие супы.

Нередко живот начинает болеть после банального переедания. Такое особенно часто происходит летом на пикниках, праздниках и дачных застольях. Организм просто не успевает переварить слишком большой объём пищи. В этом случае лучше сделать паузу в еде на несколько часов, отказаться от дополнительной нагрузки на желудок и немного подвигаться. Лежать на диване после плотного застолья — не самая лучшая идея, а вот спокойная прогулка может заметно облегчить состояние.

Иногда причина скрывается вовсе не в еде. Стресс, тревога и хроническое напряжение способны напрямую влиять на работу кишечника. Неслучайно многие люди перед важными событиями жалуются на спазмы, урчание или боли в животе. Если обследования не выявляют серьёзных заболеваний, облегчить состояние помогают прогулки, отдых, дыхательные упражнения и нормализация режима сна.

У женщин боль внизу живота часто связана с менструальным циклом. Перед началом месячных или в первые дни могут появляться тянущие ощущения и спазмы. В таких случаях обычно помогают отдых, тепло и препараты, рекомендованные врачом. А ещё нередко после интенсивной тренировки, работы на даче или непривычной физической нагрузки могут болеть мышцы брюшной стенки. Такая боль обычно усиливается при движении, кашле или попытке напрячь пресс. В этом случае организму чаще всего нужны лишь отдых, тепло и несколько дней на восстановление.

Какие важные симптомы кишечной инфекции нужно знать

Какие важные симптомы кишечной инфекции нужно знать? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Peakstock

Давайте начнём с базы — как понять, что это кишечная инфекция, а не переедание или ПМС. Летом многие списывают боль в животе, тошноту или понос на неудачный обед, немытые ягоды или слишком жирный шашлык. Иногда так и есть. Но в некоторых случаях причиной становится кишечная инфекция — заболевание, которое может оказаться гораздо опаснее обычного пищевого расстройства. Кишечные инфекции вызывают бактерии, вирусы и другие микроорганизмы. Среди самых распространённых — сальмонеллёз, дизентерия, ротавирусная и норовирусная инфекции. И хотя пик заболеваемости действительно приходится на тёплое время года, подхватить такую инфекцию можно в любой сезон.

Главное отличие от обычного пищевого отравления в том, что в организм попадают не просто токсины из испорченной еды, а живые возбудители. Поэтому болезнь может развиваться не сразу. Иногда человек чувствует себя нормально ещё несколько часов или даже дней после заражения, но уже способен заразить окружающих.

Какие симптомы должны насторожить

Болит живот: Какие симптомы самые опасные. Фото © Shutterstock / FOTODOM / goffkein.pro

Обычно кишечная инфекция начинается сразу с нескольких симптомов. Человека беспокоят тошнота, рвота, боль или спазмы в животе, жидкий стул. Одновременно появляются признаки интоксикации: слабость, озноб, температура, отсутствие аппетита, головная боль и учащённое сердцебиение. Некоторые вирусы способны маскироваться под обычную простуду. Например, при ротавирусной инфекции к проблемам с желудком и кишечником могут добавляться насморк, боль в горле, першение и ломота в теле. Именно поэтому ротавирус иногда называют кишечным гриппом.

И в зависимости от того, что вы «подцепили», симптомы могут не проявиться сразу. Инкубационный период в разных случаях может составлять от нескольких часов до двух суток, а иногда и дольше.

Какие инфекции встречаются чаще всего

Какие инфекции чаще всего становятся причиной боли в животе. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Saiful52

Какие инфекции встречаются чаще всего? Сальмонеллёз обычно начинается бурно. Температура резко повышается, появляется повторяющаяся рвота, сильные боли в животе и частый жидкий стул. Иногда он приобретает зеленоватый оттенок или содержит слизь. Дизентерия чаще сопровождается схваткообразной болью внизу живота, высокой температурой и очень частым стулом. В тяжёлых случаях в нём могут появляться слизь и кровь. Ротавирусная инфекция кроме диареи и рвоты нередко вызывает симптомы, похожие на ОРВИ. А энтеровирусные инфекции часто сопровождаются сильной слабостью, ознобом, ломотой в мышцах и спазмами в животе.

Болит живот: когда нужно срочно вызывать врача

Болит живот: когда нужно срочно вызывать врача? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot

Самое опасное осложнение любой кишечной инфекции — обезвоживание. Именно оно чаще всего становится причиной госпитализации. Немедленно обращаться за медицинской помощью нужно, если: высокая температура не снижается, рвота продолжается больше суток–двух и человек не может нормально пить воду. Опасным признаком считается кровь в стуле, сильная слабость, спутанность сознания, редкое мочеиспускание или его отсутствие.

Отдельного внимания требуют дети и пожилые люди. У них обезвоживание развивается гораздо быстрее. Если ребёнок отказывается пить, становится слишком сонливым, редко мочится или температура плохо сбивается жаропонижающими средствами, тянуть нельзя.

Что делать, пока ждёте скорую: Топ важных действий

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Так, вы вызвали скорую потому, что сильно болит живот, также, возможно, появилась температура или рвота. Что делать, пока ждёте медиков? Главная задача при кишечной инфекции — не остановить понос любой ценой, а не допустить потери жидкости. Поэтому нужно как можно чаще пить воду небольшими порциями и использовать растворы для регидратации, которые помогают восполнить потерю солей и минералов.

При этом голодать не стоит. Если рвоты нет или она уменьшилась, лучше есть понемногу и часто. А вот самостоятельно начинать курс антибиотиков врачи категорически не рекомендуют. Далеко не все кишечные инфекции требуют такого лечения, а в некоторых случаях неправильно подобранные препараты могут только ухудшить ситуацию. Если заболевший остаётся дома, ему желательно выделить отдельную посуду и полотенце, а всем членам семьи стоит особенно тщательно следить за гигиеной рук.

Если к боли в животе присоединились понос, рвота, температура и выраженная слабость, речь может идти уже не о банальном расстройстве желудка, а о кишечной инфекции. Самую большую угрозу в такой ситуации представляет обезвоживание. Поэтому кровь в стуле, невозможность пить воду, непрекращающаяся рвота, потеря сознания или резкое ухудшение самочувствия — это повод не ждать, что всё пройдёт само, а как можно быстрее обратиться за медицинской помощью.

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Авторы Карина Морозова