«Ночной дожор»: Летом каждый десятый россиянин ест только поздно вечером, когда спадает жара

Программа лояльности «Х5 Клуб» провела опрос и узнала, что практически две трети россиян (64%) наблюдают за собой снижение аппетита летом. Каждый двадцатый при этом утверждает, что чувство голода притупляется. Результаты опроса оказались в распоряжении Life.ru.

Подавляющее большинство респондентов (85%) рассказывают, что чуть реже питаются в особо жаркие дни. Чаще всего жители страны отказываются от обеда (40%), чуть реже от завтрака (30%) или ужина (15%). При этом летом питание россиян становится интуитивным: половина опрошенных отмечает, что не придерживается привычного расписания еды, а слушает своё тело. Более трети респондентов (39%) меняют привычный приём пищи на различные перекусы, а каждый десятый ест только поздно вечером, когда жара спадает.

Россияне рассказали, что летом фокус в питании меняется в сторону более лёгких продуктов, таких как арбуз (33%), мороженое (27%), черешня (19%) и кефир (17%). В особо жаркие дни почти половина опрошенных (48%) увеличивает долю потребления холодных напитков. 40% респондентов признаются, что иногда не успевают съесть половину продуктов из холодильника из-за отсутствия аппетита. Ещё 17% пересматривают свой рацион, чтобы оптимизировать покупку продуктов и сделать её более рациональной без чувства вины за приобретение лишних товаров.

Летом почти каждый четвёртый россиянин (23%) тратит больше времени на поход в магазин, потому что из-за пониженного чувства голода дольше определяется с выбором. При этом четверть опрошенных предпочитает покупать в основном только те продукты, которые не надо готовить. Ещё четверть обращает внимание на лёгкую еду, которая переваривается быстро. Только 8% жителей страны считают своё питание летом сбалансированным и полезным.

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