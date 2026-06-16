В Роскачестве объяснили, как перестроить рацион в жару без стресса для организма

Аномальная жара создаёт дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую, эндокринную и пищеварительную системы. Грамотная коррекция питания помогает снизить риски теплового удара, отёков и вялости без жёстких диет. Об этом Life.ru рассказала пресс-служба Роскачества.

Эксперты организации рекомендуют сместить акцент в сторону растительных продуктов. Лёгкие овощи, зелень, ягоды и несладкие фрукты содержат калий и магний, которые поддерживают работу сердца и уменьшают потерю электролитов с потом. Клетчатка из растительной пищи также способствует мягкому очищению кишечника, что особенно важно в период снижения ферментативной активности из-за перегрева.

Тяжёлые жирные блюда, фастфуд и избыток соли в жару задерживают воду, провоцируют скачки давления и ощущение тяжести. Доля свежих сезонных овощей и фруктов в каждом приёме пищи должна вырасти как минимум до 50%.

При этом в условиях высокой температуры организм часто недополучает важные микронутриенты. Частично восполнить этот дефицит можно за счёт включения в меню функциональных продуктов с повышенным содержанием необходимых компонентов. Это не требует кардинальной смены пищевых привычек, но помогает поддержать иммунитет и энергетический баланс.

В пресс-службе Роскачества посоветовали пить чистую воду небольшими порциями в течение дня (не менее 1,5–2 литров, если нет медицинских ограничений), исключить сладкие газировки и алкоголь. При этом кофе и крепкий чай лучше заменить травяными настоями или морсами без сахара.

Первые по-настоящему жаркие выходные привели к росту числа россиян с тяжёлыми ожогами. Медики всё чаще сталкиваются не только с солнечными ожогами, но и с более серьёзными повреждениями, которые могут затронуть весь организм. Подробнее — в материале Life.ru.