Владивосток и КНДР — это новая Хургада, а Бали — на обочине туризма? Климатолог оценил прогнозы о жаре к 2045 году

Они находятся в критической зоне. Дело в том, что уже сейчас зимой температура воды достигает 29–30 градусов, ещё пара-тройка градусов — и вода будет напоминать горячую воду в ванне. Никакого удовольствия от плавания в подобной воде, мне кажется, невозможно испытывать. И поэтому пляжный туризм на таких популярных курортах, как Мальдивские острова, Бали, Таиланд, которые расположены вблизи экватора, мне кажется, находится под вопросом. Резко сократится время комфортного пребывания на этих курортах.