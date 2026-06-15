Владивосток и КНДР — это новая Хургада, а Бали — на обочине туризма? Климатолог оценил прогнозы о жаре к 2045 году
Климатолог Карнаухов: К 2045 году туристы сменят Бали и Мальдивы на Китай и КНДР
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Из-за изменения климата Владивосток может стать «новой Хургадой» к 2045 году — и именно там через 15–20 лет будут лучшие курорты России. Этот прогноз Life.ru разбирает вместе с климатологом, биофизиком, ведущим научным сотрудником Пущинского научного центра биологических исследований РАН Алексеем Карнауховым.
Учёный считает, что скоро все традиционные точки притяжения туристов вроде Бали, Мальдив и Таиланда исчезнут.
Они находятся в критической зоне. Дело в том, что уже сейчас зимой температура воды достигает 29–30 градусов, ещё пара-тройка градусов — и вода будет напоминать горячую воду в ванне. Никакого удовольствия от плавания в подобной воде, мне кажется, невозможно испытывать. И поэтому пляжный туризм на таких популярных курортах, как Мальдивские острова, Бали, Таиланд, которые расположены вблизи экватора, мне кажется, находится под вопросом. Резко сократится время комфортного пребывания на этих курортах.
Из-за такого потепления основные туристические направления пляжного курорта действительно будут смещаться на север, прогнозирует Карнаухов. «Потому что уже сейчас находиться в зоне того же Персидского залива летом — смертоубийство», — добавил климатолог. Также смещаться будут и так называемые высокие сезоны.
На фоне этих изменений российские курорты, которые не избалованы особым теплом, станут более популярными. Например, в Чёрном море уже сейчас комфортная температура воды — около 25 градусов.
И то, что Владивосток может превратиться в такую точку притяжения, — совершенно реально. Сегодня, например, люди хотят погреться на солнышке, а, скажем, лет через 20 люди будут скорее ценить прохладу, потому что жары будет слишком много на нашей планете.
Учёный также считает, что активно будут развиваться курорты Китая, например остров Хайнань, вырастет популярность и Северной Кореи как направления для пляжного отдыха.
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