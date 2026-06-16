Жертвы первых жарких дней: Врачи фиксируют всплеск тяжёлых ожогов у россиян после выходных

Первые по-настоящему жаркие выходные привели к росту числа россиян с тяжёлыми ожогами. Врач-дерматолог Марият Мухина рассказала Life.ru, что медики всё чаще сталкиваются не только с солнечными ожогами, но и с более серьёзными повреждениями, которые могут затронуть весь организм.

Сегодня действительно участились сообщения о росте числа пациентов с тяжёлыми ожогами. Солнечные дни и жара, а также длинные выходные, способствуют ожоговой травматизации населения: солнечные, термические (от контакта с горячими поверхностями, паром, огнём), химические (при работе с удобрениями, пестицидами) и биологические (при контакте с борщевиком и другими растениями-фотосенсибилизаторами). Эти травмы опасны из-за риска развития ожоговой болезни, которая затрагивает не только кожу, но и все органы и системы. Марият Мухина Врач-дерматолог

По словам специалиста, ожоги вызывают каскад биохимических нарушений, которые могут привести к серьёзным последствиям. При нагревании тканей выше 50 °C происходит необратимое изменение белков и липидов, при этом останавливается жизнедеятельность клеток кожи и нарушаются все процессы. Происходит некроз клеток. В зависимости от объёма и глубины поражения выделяют разные стадии ожоговой болезни.

При глубоких ожогах продукты распада тканей (токсины, медиаторы воспаления) всасываются в кровь, вызывая системную токсемию. Интоксикация нарушает работу внутренних органов и может привести к полиорганной недостаточности. В реабилитационном периоде могут образовываться контрактуры, келоидные рубцы и другие нарушения функции и строения тканей.

«Ожоговая травма запускает сложный иммунный ответ с участием кератиноцитов, лимфоцитов, клеток Лангерганса и гуморальных факторов (цитокинов). Наблюдается лимфопения (снижение числа лимфоцитов) и нейтрофилёз (повышение числа нейтрофилов), возникают иммунные сдвиги и аутоиммунные заболевания», — предупреждает эксперт.

Ранее Life.ru рассказывал, что жара до +29 градусов повышает риск не только ожогов, но и других опасных состояний. Многие воспринимают такую погоду как долгожданное лето, но врачи смотрят на ситуацию иначе. Именно в периоды затяжной жары больницы фиксируют рост обращений с сердечно-сосудистыми проблемами, обезвоживанием, тепловыми ударами и обострением хронических заболеваний.