Дети в зоне риска! Любителей лопать немытые ягоды предупредили о яйцах паразитов

Употребление немытых ягод грозит не только расстройством пищеварения, но и серьёзными инфекционными и паразитарными заболеваниями. На поверхности плодов могут находиться бактерии, яйца паразитов, возбудители сальмонеллёза и гельминтозов, предупредил терапевт Шота Каландия.

«Среди гельминтозов нередко встречается аскаридоз, которым также можно заразиться через плохо вымытые продукты. Стоит отметить, что дети заражаются им намного чаще, чем взрослые», — добавил собеседник RT.

При появлении признаков кишечной инфекции или паразитарного заражения важно своевременно обратиться за медицинской помощью. Чтобы снизить риски, важно тщательно обрабатывать ягоды перед едой, резюмировал врач.

Кстати, чаще всего в жару пищевые отравления вызывают арбузы и дыни. Разрезая плоды, мы открываем внутреннюю среду для микроорганизмов. Холодильник от этого не спасает.