На квасе, кефире и с микробами: Почему окрошку лучше не оставлять «до вечера»
Эксперт Джабакова: Пузырьки в окрошке говорят о том, что она испортилась
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Окрошка представляет опасность для здоровья из-за сочетания свежих овощей, зелени, яиц и мяса с жидкой основой, в которой бактерии размножаются особенно быстро. Даже в холодильнике хранить блюдо долго небезопасно, предупредила старший преподаватель кафедры пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ Анна Джабакова.
По её словам, самый безопасный вариант — хранить нарезанные ингредиенты отдельно от жидкости и смешивать порционно перед подачей. Заправленную окрошку оптимально съесть в течение двух часов. Особенно опасно оставлять блюдо на столе в жару «на пару часов» — при температуре от 20 градусов микробиологические процессы идут активно, даже если вкус и запах ещё кажутся нормальными.
Есть и риск повторного охлаждения: когда блюдо сначала долго держат на столе, а потом убирают обратно в холодильник, перепады температуры значительно увеличивают вероятность отравления. Особенно опасна основа из кваса. Натуральный продукт брожения сам по себе чувствителен, а в сочетании с белковыми ингредиентами срок хранения сокращается.
«Насторожить должны пузырьки газа, изменение консистенции, слизистость, странное послевкусие или чрезмерная резкость аромата», — подчеркнула собеседница «Газеты.ru».
Кстати, майонезные салаты часто провоцируют отравления летом. Если блюда постояли при комнатной температуре, то в них довольно быстро начнут развиваться микроорганизмы — холодильник уже не спасёт.
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