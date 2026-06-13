Бешеный микс жира и сахара: Врач выбрала менее вредное мороженое

Мороженое представляет собой комбинацию «жир плюс сахар», которая влияет на дофаминовую систему, рассказала в интервью радио Sputnik диетолог, гастроэнтеролог Александра Разаренова. Из всех видов десерта она рекомендует натуральные сорбеты или мороженое на основе йогурта.

Однако в обоих вариантах есть добавленный сахар. Если выбирать разумный вариант, лучше остановиться на мороженом с коротким составом, сделанном на молочной основе. Сиропов и топпингов нужно избегать, так как они увеличивают калорийность.

«Нужно избегать растительных жиров в мороженом, минимизировать добавленный сахар», — подчеркнула врач.

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