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12 июня, 14:16

«Они уже заражены»: Арбузы и дыни оказались главными причинами летних отравлений

Врач Кондрахин: Арбузы и майонезные салаты часто провоцируют отравления летом

Обложка © GigaChat / Life.ru

Обложка © GigaChat / Life.ru

Чаще всего в жару пищевые отравления вызывают арбузы и дыни. Разрезая плоды, мы открываем внутреннюю среду для микроорганизмов, холодильник от этого не спасает, предупредил кардиолог, терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

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По его словам, такие продукты желательно съедать в течение первых суток, потому что более длительное хранение резко повышает риск кишечной инфекции. Вторую опасную категорию составляют салаты и блюда с майонезной заправкой, если они постояли при комнатной температуре.

«Летом, когда они постояли на столе, а потом пошли в холодильник, — этого уже достаточно, они уже заражены. Поэтому может возникнуть отравление, так как очень быстро развиваются микроорганизмы», — отметил врач в беседе с 360.ru.

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Тем временем Академик РАН Геннадий Онищенко предупредил о росте кишечных инфекций в августе. Это связано с появлением на прилавках большого объема сезонных овощей и фруктов.

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Борис Эльфанд
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