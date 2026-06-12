«Они уже заражены»: Арбузы и дыни оказались главными причинами летних отравлений

Чаще всего в жару пищевые отравления вызывают арбузы и дыни. Разрезая плоды, мы открываем внутреннюю среду для микроорганизмов, холодильник от этого не спасает, предупредил кардиолог, терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

По его словам, такие продукты желательно съедать в течение первых суток, потому что более длительное хранение резко повышает риск кишечной инфекции. Вторую опасную категорию составляют салаты и блюда с майонезной заправкой, если они постояли при комнатной температуре.

«Летом, когда они постояли на столе, а потом пошли в холодильник, — этого уже достаточно, они уже заражены. Поэтому может возникнуть отравление, так как очень быстро развиваются микроорганизмы», — отметил врач в беседе с 360.ru.

Тем временем Академик РАН Геннадий Онищенко предупредил о росте кишечных инфекций в августе. Это связано с появлением на прилавках большого объема сезонных овощей и фруктов.