Онищенко предупредил о росте кишечных инфекций в августе

Академик РАН Геннадий Онищенко прокомментировал выбор периода для летнего отдыха. Эксперт заявил, что универсального времени для поездок не существует, а противопоказания по эпидемиологическим причинам для какого-либо месяца отсутствуют.

Тем не менее, стоит проявлять осторожность в конце сезона. По словам специалиста, «наиболее резкий подъём заболеваемости кишечными инфекциями у нас начинается в конце июля — августе». Это связано с появлением на прилавках большого объема сезонных овощей и фруктов.

Эпидемиолог подчеркнул в беседе с ТАСС: ограничивать себя в выборе направления из-за страха перед вирусами не стоит. Достаточно тщательно готовиться к путешествию и заранее изучить особенности региона назначения.

Даже если в выбранной местности активны клещи, это не повод отказываться от планов. Главное — знать и строго соблюдать меры предосторожности.

«У нас нет таких зон, приехав в которые, вы обязательно заболеете», — заверил академик. При выполнении всех рекомендаций медиков любая поездка пройдет безопасно, вне зависимости от текущей эпидемиологической обстановки.

Кстати, отпуск по системе «всё включено» может закончиться не экскурсиями и пляжем, а отравлением. Life.ru узнал, какие продукты на шведском столе чаще всего несут риски для туристов и почему отзывы о питании в отеле стоит изучать не менее внимательно, чем фотографии номеров.