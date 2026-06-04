Кола вместо овощей: Какие блюда нельзя брать на шведском столе, чтобы не пролежать весь отпуск с отравлением

Отпуск по системе «всё включено» может закончиться не экскурсиями и пляжем, а отравлением. Турэксперт, руководитель турфирмы Наталия Ансталь рассказала Life.ru, какие продукты на шведском столе чаще всего несут риски для туристов и почему отзывы о питании в отеле стоит изучать не менее внимательно, чем фотографии номеров.

По словам эксперта, главную опасность представляют скоропортящиеся продукты. В первую очередь она советует отказаться от салатов, особенно если они уже заправлены соусами. Осторожность стоит проявлять и с йогуртами.

Часто не рекомендуют брать овощи, например, помидоры или огурцы, даже в ненарезанном виде. Если их брать, то нужно мыть. В принципе, лучше, конечно, брать изделия, которые подвергались термической обработке. При выборе отеля всегда обязательно учитывайте отзывы именно по питанию, потому что питание — это один из самых главных критериев, чтобы действительно не отравиться и весь отпуск не провести в номере. Наталия Ансталь Турэксперт, руководитель турфирмы

По словам специалиста, важно заранее узнать, как отель организует шведский стол. Часто бывает, что выбор блюд огромный, но есть при этом нечего — либо ассортимент однообразен, либо продукты некачественные.

«Есть ещё такой лайфхак: если чувствуете, что вам нехорошо или вы съели что-то не то, можно выпить Кока-Колу. Она в своём составе содержит вещества, которые очень часто нейтрализуют отравление. Хотя Кока-Колу в принципе пить вредно, в случае отельного отдыха на системе питания «всё включено» иногда для профилактики её очень хорошо употребить, чтобы избежать отравлений», — поделилась собеседница Life.ru.

Ранее Наталия Ансталь рассказала о способах сэкономить на отдыхе в Турции летом 2026 года. По её словам, конкурентов у турецких курортов сейчас практически нет, поскольку другие популярные направления предлагают сопоставимые или даже более высокие цены. Эксперт объяснила, что недавнее снижение стоимости туров произошло из-за колебаний курса валют, а не из-за падения спроса. Она также отметила, что в высокий сезон ещё можно найти горящие предложения. Хороший отель по системе «всё включено» можно забронировать за 100–120 тысяч рублей на двоих на 8 дней, а размер скидки иногда достигает 50%.