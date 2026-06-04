От магнитика до отелей: Экономист рассчитал бюджет поездки по Золотому кольцу в июне 2026

Поездка по Золотому кольцу на двоих в июне 2026 года обойдётся в 60–85 тыс. рублей в экономном режиме и в 90–130 тыс. рублей при более спокойном сценарии без охоты за каждой скидкой. Об этом Life.ru сообщил старший преподаватель Института международных экономических связей Илья Рыбальченко.

Для самостоятельной поездки из Москвы на автомобиле на 7 дней разумно заложить 60–85 тыс. рублей на двоих в экономном режиме и 90–130 тыс. рублей на двоих для спокойного путешествия без охоты за каждой скидкой. Организованный автобусный тур на 5–6 дней сейчас стоит примерно 31–44 тыс. рублей с человека, но часть питания, дополнительные экскурсии и личные расходы могут оплачиваться отдельно. Илья Рыбальченко Старший преподаватель Института международных экономических связей

По словам эксперта, сначала важно договориться, что именно считать Золотым кольцом. Классический маршрут включает Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострому, Иваново, Суздаль и Владимир. Если ехать из Москвы по кругу и возвращаться обратно, базовая длина маршрута составляет около 744 км. С заездами к гостиницам, музеям, кафе и смотровым площадкам практичнее считать 850–950 км.

«Представьте дачный маршрут с восемью остановками: по карте дорога выглядит аккуратно, но затем возникает указатель «Плёс — 20 км», пахнет свежей выпечкой у монастыря, а навигатор внезапно предлагает объезд. Поэтому бюджет лучше считать не впритык, а с запасом примерно 15%», — советует специалист.

В итоговой рекомендации экономист округлил комфортный диапазон до 90–130 тыс. рублей: верхняя граница таблицы понадобится скорее при ресторанах каждый день, платных экскурсиях с гидом и щедром подходе к сувенирам. А сувенирные лавки в Суздале работают примерно как гравитация: физика процесса понятна, но кошелёк всё равно постепенно притягивается к прилавку.

Расчёт топлива основан на расходе автомобиля около 8 л на 100 км и цене АИ-95 примерно 69–72 рубля за литр. В мае 2026 года Росстат фиксировал для АИ-95 диапазон порядка 68–72 рублей за литр, а средняя цена по стране в начале мая составляла около 69 рублей.

Жильё сильнее всего влияет на бюджет. В Суздале средняя стоимость номера с завтраком указана на уровне 7 200 рублей за ночь; при этом встречаются гостевые дома примерно от 4 500–5 000 рублей. В Ярославле можно найти варианты примерно от 3 200–4 300 рублей, а более комфортные центральные гостиницы начинаются примерно от 5 700 рублей. Цены зависят от конкретных дат и доступности номеров.

Музеи по отдельности выглядят безобидно, как горсть мелочи возле кассы, но за неделю складываются в заметную сумму. С 1 июня 2026 года единый взрослый билет в суздальский Музей деревянного зодчества стоит 700 рублей, а комплект билетов по нескольким объектам — 2 000 рублей. Единый билет в Костромской музей-заповедник стоит 1 000 рублей. Поэтому на культурную программу стоит заранее оставить хотя бы 3–5 тыс. рублей на человека, а при заказе гидов — больше. Главный рычаг бюджета — не бензин, а жильё и темп поездки. Экономия 500 рублей на заправке почти незаметна на фоне двух дополнительных ночей в июньские выходные.

Для первого путешествия оптимальна формула: 6–7 дней, один автомобиль, 5–6 ночёвок, бронирование заранее, резерв 15%. Семидневный маршрут позволяет ехать без режима «фотография собора через окно машины». Более расширенные версии с Угличем, Плёсом или Рыбинском лучше растянуть до 8–10 дней. Такой срок рекомендуют и путеводители по маршруту.

«Золотое кольцо — это не одна поездка, а выбор между быстрым обзором и путешествием, после которого города не сливаются в одну длинную колокольню», — заключает собеседник Life.ru.

Ранее глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе сообщила, что туристы из США купили самый дорогой летний тур в Россию за 15 тыс. долларов. По её словам, путешественники отправятся именно по Золотому кольцу, однако детали маршрута она не раскрыла. На этом фоне расчёт Рыбальченко показывает, что самостоятельная поездка по тем же городам может стоить в разы дешевле, если заранее выбрать темп, жильё и лимит на сувениры.