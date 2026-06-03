«Всё включено» за 100 тысяч на двоих: Турэксперт раскрыла грамотный способ сэкономить на отдыхе в Турции

Турция остаётся самым популярным летним направлением для россиян. Турэксперт Наталия Ансталь в беседе с Life.ru объяснила: конкурентов у турецких курортов сейчас просто нет — другие страны предлагают цены даже выше. Но это не значит, что сэкономить не получится.

Я не вижу конкурентов для Турции в данный момент, потому что даже другие курорты, по сути, не уступают ей по цене. Если бы было какое-то альтернативное направление с намного более низкими ценами, тогда можно было бы его рассматривать. Но даже если есть другие страны, они предлагают цены выше, чем в Турции в самый разгар сезона. Наталия Ансталь Эксперт по туризму, руководитель турфирмы

Наша собеседница уточнила: недавнее снижение цен на туры в Турцию было связано не с конкуренцией, а с резким падением курса. Сейчас же начинается разгар сезона, спрос традиционно высок, и спада не предвидится.

Турцию, по словам Ансталь, выбирают ежегодно из-за сервиса, и пересматривать этот выбор из-за появления какой-то конкуренции не стоит. Тем более что о плановом снижении цен на летние туры в Турцию говорить не приходится — это стабильно самое востребованное направление.

И всё же способ сэкономить есть. Ансталь советует не бронировать отпуск за месяцы, а покупать туры в последний момент — за несколько дней или неделю до вылета.

«Вот таких «горящих» путевок этим летом и правда будет много, можно будет улететь в хороший отель по системе «всё включено» тысяч за 100–120 на двоих дней на 8. Иногда можно поймать скидки и до 50%», — советует эксперт.

Главный риск и главное условие — быть готовым сорваться в поездку буквально через неделю после покупки. Но для тех, кто не привязан к датам, это реальный шанс отдохнуть вдвое дешевле.

На самом деле, у любителей отдыха в Турции есть повод для надежд: представитель профильной ассоциации сообщил, что местные отельеры готовятся к масштабному снижению цен на проживание — причиной коррективов стали падение спроса со стороны путешественников и рост конкуренции с другими средиземноморскими курортами. В таких условиях бизнес вынужден оперативно подстраиваться под рыночную ситуацию: туристы стали острее реагировать на цены, а конкуренция усиливается, поэтому сейчас обсуждается максимально возможное уменьшение стоимости услуг.