В Турции анонсировали максимальное снижение стоимости отдыха

Турецкие гостиничные комплексы готовятся к масштабному пересмотру стоимости проживания. Причиной такой корректировки стало падение интереса путешественников и обострение соперничества с курортами Средиземноморья, пишет РИА «Новости».

Как сообщил представитель профильной ассоциации TÜRSAB Нихат Юзбашы, бизнес вынужден оперативно реагировать на рыночные условия.

«Конкуренция усиливается, а туристы стали гораздо чувствительнее к ценам. Многие предприятия уже вынуждены пересматривать стоимость услуг. Мы сейчас обсуждаем максимальное снижение цен», — прокомментировал эксперт.

Главная проблема отрасли заключается в росте текущих издержек на фоне более выгодных предложений от Греции, Египта, Туниса и балканских направлений. Тем не менее Анкара сохраняет позиции за счет качественного сервиса и развитой инфраструктуры.

Власти страны внимательно отслеживают ситуацию, чтобы удержать привлекательные условия для иностранных гостей. Правительственные круги ранее уже заявляли о намерении вмешиваться в ценовую политику при необходимости.

Итоговый результат сезона остается неопределённым. По словам Юзбашы, на ситуацию могут повлиять «бронирования в последнюю минуту», колебания курсов валют и общая геополитическая обстановка. Участники рынка пока не спешат делать окончательные прогнозы.

Кстати, в Турции наступающий летний сезон может оказаться одним из самых жарких: столбики термометра достигнут отметки в 40 градусов, а близость моря усилит влажность и ощущение зноя. Такая погода критически опасна для организма человека.