ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 июня, 05:27

В Турции анонсировали максимальное снижение стоимости отдыха

Обложка © Шедеврум

Обложка © Шедеврум

Турецкие гостиничные комплексы готовятся к масштабному пересмотру стоимости проживания. Причиной такой корректировки стало падение интереса путешественников и обострение соперничества с курортами Средиземноморья, пишет РИА «Новости».

Как сообщил представитель профильной ассоциации TÜRSAB Нихат Юзбашы, бизнес вынужден оперативно реагировать на рыночные условия.

«Конкуренция усиливается, а туристы стали гораздо чувствительнее к ценам. Многие предприятия уже вынуждены пересматривать стоимость услуг. Мы сейчас обсуждаем максимальное снижение цен», — прокомментировал эксперт.

Главная проблема отрасли заключается в росте текущих издержек на фоне более выгодных предложений от Греции, Египта, Туниса и балканских направлений. Тем не менее Анкара сохраняет позиции за счет качественного сервиса и развитой инфраструктуры.

Власти страны внимательно отслеживают ситуацию, чтобы удержать привлекательные условия для иностранных гостей. Правительственные круги ранее уже заявляли о намерении вмешиваться в ценовую политику при необходимости.

Итоговый результат сезона остается неопределённым. По словам Юзбашы, на ситуацию могут повлиять «бронирования в последнюю минуту», колебания курсов валют и общая геополитическая обстановка. Участники рынка пока не спешат делать окончательные прогнозы.

Авиавласти России и Турции согласуют маршруты для перевозок между странами
Авиавласти России и Турции согласуют маршруты для перевозок между странами

Кстати, в Турции наступающий летний сезон может оказаться одним из самых жарких: столбики термометра достигнут отметки в 40 градусов, а близость моря усилит влажность и ощущение зноя. Такая погода критически опасна для организма человека.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Турция
  • Путешествия
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar