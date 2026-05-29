29 мая, 14:58

Авиавласти России и Турции согласуют маршруты для перевозок между странами

Обложка © ТАСС / Роман Наумов/URA.RU

Авиавласти России и Турции до 16 июня проведут консультации, чтобы согласовать перечень маршрутов для перевозок между странами. Об этом сообщили в Минтрансе РФ.

Ведомство подчеркнуло, что ситуация с авиасообщением находится на постоянном контроле Минтранса и Росавиации. На встрече замминистра транспорта Владимира Потешкина с послом Турции Танжу Бильгичем также обсуждались нарушения со стороны авиакомпаний Air Anka и TailWind.

По данным Минтранса, после 25 мая у перевозчиков не было разрешений на полёты в Россию, однако они продали туроператорам провозные ёмкости до конца октября. В результате туры реализовывались на неподтверждённую перевозку.

Туроператоры предложили россиянам временно отказаться от туров в Анталью

Напомним, сотни россиян застряли на турецких курортах и в российских аэропортах после того, как Air Anka лишилась разрешения на полёты в РФ с 25 мая. При этом Anex Tour продолжал продавать путёвки с перелётами этого перевозчика вплоть до октября. В итоге часть туристов не смогла вернуться с отдыха, а другие были вынуждены ждать вылета в аэропортах. Пассажиры жаловались на отсутствие внятных объяснений со стороны туроператора и на предложение аннулировать поездки с удержанием 25% стоимости. К данному моменту из Турции в Россию вывезли 655 туристов, которые бронировали рейсы авиакомпании Air Anka.

Николь Вербер
