Более 600 россиян вернулись домой после отмены рейсов Air Anka в Турции
Из Турции в Россию вывезли 655 туристов, которые бронировали рейсы авиакомпании Air Anka. Застрявшие в Анталье россияне вернулись в свои города на альтернативных перевозчиках, сообщает 360.ru.
Пассажиров доставили в Сочи, Краснодар, Самару, Казань, Минеральные Воды и Екатеринбург. На курорте осталось всего восемь человек — их размещение продлили за счёт туроператора.
Таким же образом в Турцию прилетели 472 туриста. Туроператор Anex находится на связи с партнёрами и оказывает клиентам необходимую помощь.
Напомним, что сотни россиян застряли в Турции и российских аэропортах из-за того, что авиакомпания Air Anka лишилась разрешения на полёты в Россию ещё 25 мая. Как выяснилось, турагентство Anex Tour продавало путёвки с перелётами этого перевозчика вплоть до октября, прекрасно зная о запрете. В итоге часть людей не может вылететь с курортов, а другие ночуют прямо в зданиях аэропортов на территории РФ. Туристы возмущены тем, что туроператор молчит и предлагает аннулировать поездки с комиссией в 25%.
