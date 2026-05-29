Более 600 россиян вернулись домой после отмены рейсов Air Anka в Турции

Напомним, что сотни россиян застряли в Турции и российских аэропортах из-за того, что авиакомпания Air Anka лишилась разрешения на полёты в Россию ещё 25 мая. Как выяснилось, турагентство Anex Tour продавало путёвки с перелётами этого перевозчика вплоть до октября, прекрасно зная о запрете. В итоге часть людей не может вылететь с курортов, а другие ночуют прямо в зданиях аэропортов на территории РФ. Туристы возмущены тем, что туроператор молчит и предлагает аннулировать поездки с комиссией в 25%.