28 мая, 08:29

Сотни россиян застряли в Турции из-за проблем у авиакомпании Air Anka

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Paparacy

Сотни путешественников из России оказались заблокированы на вылете в Турцию и обратно. Причина — истечение срока действия разрешения на полёты в нашу страну у перевозчика Air Anka, которое закончилось ещё 25 мая, пишет Telegram-канал Mash.

Выяснилось, что российское турагентство Anex Tour реализовывало путёвки с авиаперелётами данного перевозчика вплоть до октября, зная о запрете. Из-за этого одни отдыхающие застряли непосредственно на курортах, тогда как другие вынуждены коротать ночи в зданиях аэропортов в ожидании рейса из РФ.

Туристы жалуются на полное отсутствие комментариев со стороны туроператора, который к тому же предлагает аннулировать поездки с удержанием комиссии в размере 25 процентов. В самой компании заверили, что «точечно работают» с заявками. Там пояснили, что некоторым обратившимся продлевают размещение в отелях, а остальным помогают с переносом дат поездок.

Ранее Life.ru уже писал, что несколько российских семей с маленькими детьми застряли в Анталье из-за отмены рейсов Air Anka. Как рассказала туристка Наталья Крыгина, изначально они должны были лететь Azur Air, но после запрета на его полёты перевозчика поменяли на Air Anka, а вылет несколько раз переносили. На данный момент причина очевидна — у них также нет разрешения на перелёты в РФ.

Вероника Бакумченко
