Россияне с детьми не могут вылететь из Турции после отмены рейсов Air Anka

Несколько российских семей с маленькими детьми не могут вылететь из Антальи в Ростов-на-Дону после отмены рейсов авиакомпании Air Anka. Об этом рассказала одна из туристок Наталья Крыгина.

По её словам, изначально туристы должны были возвращаться домой рейсом Azur Air. Позже, после запрета на полёты, перевозчика заменили на Air Anka.

Вылет был запланирован на 06:50 утра, однако затем его перенесли сначала на 16:00 по местному времени, а потом на 02:00 ночи уже 28 мая.

«По путевке мы должны были улетать с Azur air. Позже, когда им запретили полеты, нам поменяли авиакомпанию на Air Anka. Сегодня с ними мы должны были вылететь в 06:50 утра, но потом рейс перенесли на 16:00 по местному времени, потом на 02:00 ночи уже на 28 мая», — сказала туристка нашим коллегам из ТАСС.

Сейчас, по словам Крыгиной, отдыхающих уже выселили из номеров. Семьям с детьми разрешили оставаться на территории отеля и пользоваться барами и ресторанами.

Туроператоры предварительно перенесли возможную дату вылета на четверг. При этом, как утверждает женщина, «Интурист» пока не называет авиакомпанию, которая должна доставить туристов в Россию.