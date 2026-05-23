«Голливудская улыбка» в Турции довела россиянина до удаления зубов

Мечта о «голливудской улыбке» обернулась кошмаром для россиянина, которому пришлось удалить зубы после стоматологического вмешательства в Турции. Подробности истории узнал Telegram-канал Baza.

Никита из Санкт-Петербурга отправился в Стамбул с целью вылечить кариес, но вместо этого ему предложили комплексное преображение улыбки за неделю и внушительную сумму. Процедура оказалась мучительной, а результат — катастрофическим. После установки коронок начались сильные боли, а последующие попытки исправить ситуацию в той же клинике лишь усугубили положение.

Российские стоматологи были шокированы халатностью турецкого врача: зубы были обточены без должной подготовки, что привело к серьезным нарушениям прикуса и развитию пульпита. В результате восьми зубам потребовалось удаление, а общая стоимость лечения достигла 1,5 миллиона рублей.

Ранее 48-летний отец троих детей из Британии лишился всех зубов после лечения в Турции. Произошедшее тяжело сказалось на его состоянии и мужчина покончил с собой.