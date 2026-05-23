Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 мая, 09:38

«Голливудская улыбка» в Турции довела россиянина до удаления зубов

Обложка © Telegram / Baza

Обложка © Telegram / Baza

Мечта о «голливудской улыбке» обернулась кошмаром для россиянина, которому пришлось удалить зубы после стоматологического вмешательства в Турции. Подробности истории узнал Telegram-канал Baza.

Никита из Санкт-Петербурга отправился в Стамбул с целью вылечить кариес, но вместо этого ему предложили комплексное преображение улыбки за неделю и внушительную сумму. Процедура оказалась мучительной, а результат — катастрофическим. После установки коронок начались сильные боли, а последующие попытки исправить ситуацию в той же клинике лишь усугубили положение.

Российские стоматологи были шокированы халатностью турецкого врача: зубы были обточены без должной подготовки, что привело к серьезным нарушениям прикуса и развитию пульпита. В результате восьми зубам потребовалось удаление, а общая стоимость лечения достигла 1,5 миллиона рублей.

Врач назвал три обязательных анализа, которые нужно сдать перед лечением зубов
Врач назвал три обязательных анализа, которые нужно сдать перед лечением зубов

Ранее 48-летний отец троих детей из Британии лишился всех зубов после лечения в Турции. Произошедшее тяжело сказалось на его состоянии и мужчина покончил с собой.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Турция
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar