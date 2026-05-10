Врач назвал три обязательных анализа, которые нужно сдать перед лечением зубов

Общий анализ крови, проверка свёртываемости и уровня глюкозы входят в список обязательных анализов перед визитом к стоматологу. Людям с лишним весом, гипертонией или проблемами с сердцем перед операцией также назначают ЭКГ. Об этом рассказал челюстно-лицевой хирург Севак Барсегян.

Даже простое стоматологическое вмешательство создаёт стресс для организма, пояснил хирург «Газете.Ru». Удаление зубов или установка имплантов требуют особой подготовки. Врач советует проверить уровень лейкоцитов и скорость оседания эритроцитов. Эти показатели выявляют скрытое воспаление. Оценка гемоглобина и эритроцитов помогает исключить анемию, которая замедляет заживление.

Специалист акцентировал внимание на проверке свёртывающей системы крови. Без этого показателя хирургические манипуляции проводить опасно. Сниженная свёртываемость провоцирует кровотечение. Определение уровня сахара также критически важно. При повышенных значениях ранки заживают дольше, а риск воспаления растёт.

Пациентам старше сорока лет и людям с сердечно-сосудистыми проблемами врач напомнил о необходимости ЭКГ перед операцией. Барсегян добавил — анализы помогают выявить скрытые проблемы до начала лечения и предотвратить осложнения.