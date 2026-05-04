Когда десна перетягивает внимание: Стоматолог рассказал, что такое «высокая» улыбка и нужно ли её лечить

Раньше красивая улыбка означала ровные зубы и светлую эмаль. Сегодня пациенты смотрят шире — они обращают внимание на дёсны. Всё чаще люди приходят к стоматологам с просьбой исправить так называемую десневую улыбку. Об этом рассказал Life.ru стоматолог-ортопед клиники Inwhite Medical Ленар Сааков.

Ещё 5–7 лет назад термин «десневая улыбка» знали только специалисты. Сейчас его используют бьюти-блогеры, косметологи и сами пациенты. Соцсети сыграли здесь ключевую роль — врачи стали показывать результаты коррекции. Люди посмотрели на себя в зеркало — и увидели новые детали.

Что такое «десневая улыбка»

Десневой называют улыбку, при которой видно больше 2–3 мм десневой ткани. Из-за этого зубы кажутся короче. Улыбка теряет гармонию. Особенно заметна дисгармония при широкой эмоциональной улыбке.

Причин у десневой улыбки несколько. Самые частые — особенности роста челюсти и положение верхней губы. Также влияет гиперактивность мышц, которые поднимают губу. Иногда дело в избыточном объёме десневой ткани. Неправильное прорезывание зубов или нарушения прикуса тоже вносят свой вклад.

Часто срабатывают сразу несколько факторов. Разобраться в них важно — от этого зависит выбор метода коррекции. А иногда коррекция и вовсе не нужна.

Нужно ли это лечить

С точки зрения здоровья десневая улыбка в большинстве случаев — не патология. Обязательного лечения она не требует. Это прежде всего эстетический вопрос.

Но есть ситуации, когда исправление действительно необходимо. Например, если десневая улыбка появилась из-за нарушения прикуса или аномалии положения зубов.

Также выраженная десневая улыбка влияет на уверенность человека. Страдает самооценка — а значит, и качество жизни. В таком случае мысль о коррекции вполне оправдана.

Как исправляют десневую улыбку

Метод коррекции зависит от причины. То, что подошло одному пациенту, не сработает у другого. Современная стоматология предлагает несколько подходов.

контурная пластика десны (гингивопластика) для формирования правильной линии десневого края;

удлинение клинической коронки зуба, чтобы визуально увеличить высоту зуба;

ортодонтическое лечение для изменения положения зубов и прикуса;

инъекции ботулотоксина при гиперактивности мышц верхней губы.

В одних случаях хватает малоинвазивных вмешательств. В сложных ситуациях врачи прибегают к хирургической коррекции положения челюсти.

Методы часто комбинируют — так получается естественный и стабильный результат. Важно не просто «убрать лишнее», а создать гармоничную улыбку. Она должна соответствовать чертам лица пациента.

Десневая улыбка — это скорее эстетический нюанс, чем медицинская проблема. Современные методы коррекции позволяют убрать её, если она действительно вызывает дискомфорт.

Кстати, мигрени, скрежет зубами, утренняя разбитость и даже хронический недосып — всё это нередко становится следствием одной простой привычки. Вы о ней даже не догадываетесь. Причина — в положении языка во время сна. Как положение языка во сне разрушает челюсть, читайте в материале Life.ru.