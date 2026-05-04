Когда десна перетягивает внимание: Стоматолог рассказал, что такое «высокая» улыбка и нужно ли её лечить
Стоматолог Сааков: Десневая улыбка не патология, а эстетический нюанс
Раньше красивая улыбка означала ровные зубы и светлую эмаль. Сегодня пациенты смотрят шире — они обращают внимание на дёсны. Всё чаще люди приходят к стоматологам с просьбой исправить так называемую десневую улыбку. Об этом рассказал Life.ru стоматолог-ортопед клиники Inwhite Medical Ленар Сааков.
Ещё 5–7 лет назад термин «десневая улыбка» знали только специалисты. Сейчас его используют бьюти-блогеры, косметологи и сами пациенты. Соцсети сыграли здесь ключевую роль — врачи стали показывать результаты коррекции. Люди посмотрели на себя в зеркало — и увидели новые детали.
Что такое «десневая улыбка»
Десневой называют улыбку, при которой видно больше 2–3 мм десневой ткани. Из-за этого зубы кажутся короче. Улыбка теряет гармонию. Особенно заметна дисгармония при широкой эмоциональной улыбке.
Причин у десневой улыбки несколько. Самые частые — особенности роста челюсти и положение верхней губы. Также влияет гиперактивность мышц, которые поднимают губу. Иногда дело в избыточном объёме десневой ткани. Неправильное прорезывание зубов или нарушения прикуса тоже вносят свой вклад.
Часто срабатывают сразу несколько факторов. Разобраться в них важно — от этого зависит выбор метода коррекции. А иногда коррекция и вовсе не нужна.
Нужно ли это лечить
С точки зрения здоровья десневая улыбка в большинстве случаев — не патология. Обязательного лечения она не требует. Это прежде всего эстетический вопрос.
Но есть ситуации, когда исправление действительно необходимо. Например, если десневая улыбка появилась из-за нарушения прикуса или аномалии положения зубов.
Также выраженная десневая улыбка влияет на уверенность человека. Страдает самооценка — а значит, и качество жизни. В таком случае мысль о коррекции вполне оправдана.
Как исправляют десневую улыбку
Метод коррекции зависит от причины. То, что подошло одному пациенту, не сработает у другого. Современная стоматология предлагает несколько подходов.
- контурная пластика десны (гингивопластика) для формирования правильной линии десневого края;
- удлинение клинической коронки зуба, чтобы визуально увеличить высоту зуба;
- ортодонтическое лечение для изменения положения зубов и прикуса;
- инъекции ботулотоксина при гиперактивности мышц верхней губы.
В одних случаях хватает малоинвазивных вмешательств. В сложных ситуациях врачи прибегают к хирургической коррекции положения челюсти.
Методы часто комбинируют — так получается естественный и стабильный результат. Важно не просто «убрать лишнее», а создать гармоничную улыбку. Она должна соответствовать чертам лица пациента.
Десневая улыбка — это скорее эстетический нюанс, чем медицинская проблема. Современные методы коррекции позволяют убрать её, если она действительно вызывает дискомфорт.
