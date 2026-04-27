Идеальная среда для бактерий: Названы самые опасные для зубов продукты

Покупные соки и морсы лучше исключить из рациона полностью, так как сахар и красители создают на эмали тонкий налёт, из-за которого зубы темнеют, а бактерии получают идеальную среду для размножения, что ведёт к кариесу, предупредила стоматолог Мария Балакирева. Кроме того, по её словам, ириски и жевательные конфеты застревают в межзубных промежутках на весь день, подкармливая бактерии.

Чипсы превращаются во рту в липкую крахмалистую массу, которая надолго остаётся на эмали. Особо опасны семечки — со временем из-за них образуются выемки на эмали, что может привести к трещине зуба. Что касается гигиены, чистить зубы нужно только утром и вечером, иначе можно травмировать дёсны и истончить эмаль. После каждого приёма пищи достаточно просто прополоскать рот водой.

«Что касается самых полезных продуктов, то это овощи и фрукты, причём именно в свежем виде», — отметила собеседница «Москвы 24».