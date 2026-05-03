«Вы дышите неправильно»: Стоматолог объяснил, как положение языка во сне разрушает челюсть

Мигрени, скрежет зубами, утренняя разбитость и даже хронический недосып – всё это может быть следствием одной простой привычки, о которой вы даже не подозреваете. Как заявил в беседе с Life.ru челюстно-лицевой хирург Севак Барсегян, причина кроется в том, как расположен ваш язык, когда вы спите.

В норме язык должен прилегать к твердому нёбу. Это природный стабилизатор всей челюстной системы. В таком положении нижняя челюсть находится в покое, жевательные мышцы расслаблены, а височно-нижнечелюстной сустав не испытывает перегрузки. Проблема начинается, когда человек дышит ртом из-за заложенного носа, аллергии или просто привычки. Язык рефлекторно уходит вниз и назад, в глотку, чтобы не перекрывать поток воздуха. Мозг воспринимает это как угрозу удушья и всю ночь рефлекторно выдвигает нижнюю челюсть вперёд, чтобы открыть дыхательные пути. Так продолжается часами, каждую ночь. Севак Барсегян К.м.н, челюстно-лицевой хирург, главный врач клиники Estetus

По словам врача, в таких случаях конструкция челюсти постепенно разваливается. Смещается суставной диск, возникает хруст, а затем боль. Жевательные мышцы входят в хронический спазм, и человек начинает скрежетать зубами с силой до нескольких сотен килограммов. Пациенты годами лечат у неврологов мигрени, даже не подозревая, что корень проблемы во рту.

Но самое страшное, пояснил медик, даже не в зубах. Ротовое дыхание и низкое положение языка закрепляют поверхностный сон с микропробуждениями. Страдает глубокая фаза сна – а значит, восстановление нервной системы, выработка гормонов, иммунитет.

«Хронический недосып, утренняя разбитость, дневная сонливость – всё это часто тянется изо рта и неправильной позиции языка», – резюмировал хирург.

Барсегян назвал три простых теста, как понять, есть ли у вас проблемы. Первое: посмотрите на язык по бокам – есть там отпечатки зубов? Если да, значит, он лежит на дне, а не на нёбе. Второе: вы просыпаетесь с сухостью во рту или с болью в челюсти? Третье: вы сами слышите скрежет или партнёр на него жалуется?

В случае положительных ответов не терпите и не пейте обезболивающие, советует врач. Идите к стоматологу, который разбирается в височно-нижнечелюстном суставе (ВНЧС). Врач проверит сустав, сделает КТ и при необходимости подберёт капу – она не даст челюсти съезжать назад и разгрузит мышцы. Второй шаг – восстановить носовое дыхание. Третий – учить язык возвращаться на нёбо.

«Не ждите, пока сустав рассыплется окончательно, потому что лечить артроз челюсти – это вам не зуб запломбировать. Операции на ВНЧС сложные, долгие и дорогие, так что проще не допустить», – предупредил Барсегян.

