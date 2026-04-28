«Дёготь жжёт, а сода точит эмаль»: Стоматолог раскрыла, чем опасно лечение зубов народными методами

Пока россияне прикладывают к дёснам чеснок и натирают зубы содой, они не снимают боль, а загоняют проблему вглубь. Кажущаяся безобидной домашняя стоматология на деле превращает обычный кариес в длительное и дорогое лечение. Об этом в разговоре с Life.ru рассказала стоматолог-терапевт клиники Inwhite Medical Олеся Орловская.

Ни чеснок, ни дёготь не устраняют источник воспаления: они травмируют ткани и усложняют последующее лечение. А сода как абразив способна стереть поверхностный слой эмали. Олеся Орловская Стоматолог-терапевт клиники Inwhite Medical

Схема народного «обезболивания» голая: жгучий шок от чесночной кашицы или берёзового дёгтя на время перебивает сигнал от больного зуба. Мозг переключается на более интенсивное раздражение. Однако агрессивные вещества вызывают химический ожог слизистой, а дёготь ещё и провоцирует мощные аллергические реакции. Врач получает на приёме уже двойную поломку — зуб плюс воспалённая обожжённая десна.

Сода работает не лучше. Слабый антисептический эффект полосканий создаёт иллюзию помощи, а концентрированный раствор сушит и разъедает слизистую. При механическом отбеливании порошок царапает эмаль — зубы светлеют на пару дней, чтобы затем стремительно потемнеть, обзавестись трещинами и гиперчувствительностью. Дальше — лавина: налёт липнет быстрее, кариес идёт глубже.

По словам врача, пациенты хватаются за «бабушкины» рецепты от страха перед бормашиной или ради иллюзорной экономии. Итог — пульпит, периодонтит, потеря зуба. Даже если боль внезапно утихла, воспаление никуда не делось. Оно затаилось, чтобы рвануть в самый неподходящий момент.

До визита в клинику Орловская оставляет только три безопасных действия: принять безрецептурное обезболивающее, бережно почистить зубы мягкой щёткой и приложить холодный компресс к щеке при отёке. Любые спиртовые настойки, тёртый лук и уксусные полоскания множат ожоги и травмы. И жёсткое правило: исчезновение боли не отменяет кресло стоматолога. Прийти вовремя — значит сохранить зуб и не разорить кошелёк.