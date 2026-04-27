От ожога до проблем с ЖКТ: Стоматолог раскрыла риски домашнего отбеливания зубов

В попытке сэкономить многие россияне приобретают недорогие отбеливающие полоски и гели, полагая, что домашнее отбеливание ничем не уступает профессиональной процедуре в клинике. Однако такой подход может обернуться серьёзными последствиями: от химических ожогов до заболеваний желудка, предупредила стоматолог-гигиенист Милана Гусова.

По её словам, эффективность домашних средств значительно уступает профессиональным методам. В условиях стоматологического кабинета за один сеанс можно добиться осветления на 7–10 тонов, тогда как домашние средства дают максимум один-три тона, причём результат зачастую настолько незначителен, что его трудно заметить.

Однако главная опасность кроется в рисках для здоровья. Бесконтрольное применение перекиси водорода и карбамида приводит к истончению эмали, образованию микротрещин и повышенной чувствительности зубов. При попадании геля на слизистую оболочку возможны химические ожоги дёсен, губ и языка.

Особую угрозу представляет наличие скрытых стоматологических заболеваний. Если у человека есть кариес, гингивит или пародонтит, домашнее отбеливание может спровоцировать их стремительное развитие. Кроме того, компоненты гелей способны вызывать аллергические реакции, а в домашних условиях оказать экстренную помощь невозможно.

«Если вы решили пройти процедуру отбеливания зубов, независимо от того, будете вы это делать дома или в клинике, всё равно нужно начать с визита к стоматологу», — отметила эксперт в интервью «Чемпионату».