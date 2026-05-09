Несвежее дыхание и кариес в придачу: Чем опасны ополаскиватели для рта

Обложка © magnific / freepik

Популярные среди россиян пенки и ополаскиватели для полости рта, которые обещают быстрое свежее дыхание и очищение зубов без щётки, на деле не столь безобидны и эффективны, рассказал «Вечерней Москве» стоматолог-гнатолог Вячеслав Минко. При частом использовании они вызывают сухость во рту, а в сухой среде активно размножаются вредные бактерии, подчеркнул эксперт.

По его словам, чем больше применяешь такое средство, тем быстрее дыхание становится несвежим, плюс растут риски кариеса, пояснил врач. Кроме того, пенки и ополаскиватели нарушают баланс микроорганизмов: уничтожают не только вредные, но и полезные бактерии, которые защищают зубы. Эмаль они не укрепляют и запах не устраняют — только маскируют.

Нормальная гигиена предполагает чистку щёткой и пастой утром и вечером, а пенкой можно воспользоваться лишь в дороге, когда нет условий для обычной чистки, но при первой же возможности нужно вернуться к щётке. Выбирая ополаскиватель или мусс, лучше предварительно проконсультироваться со своим врачом, заключил специалист.

Ранее стоматолог объяснил, как положение языка во сне разрушает челюсть. Кроме того, россиянам рассказали, что такое «высокая» улыбка и нужно ли её лечить.

