Плати или не лети: С россиян в Турции требуют справки за 120 евро из-за укусов комаров

Вылетающих из турецкой Антальи россиян вынуждают покупать платные медицинские заключения из-за следов от комаров. Об этом пишет телеграм-канал Mash.

Сотрудники аэропорта путают укусы от насекомых с заразной сыпью и требуют от пассажиров заключение врача, что те не опасны для окружающих. Такая бумага стоит минимум 120 евро (более 9 тысяч рублей). Одна из туристок поделилась своей историей. 15 мая она вылетала с годовалым сыном, и за пару дней до этого ребёнка уже обследовали в турецкой больнице по страховке. Сделали УЗИ, дважды брали кровь и другие анализы. Врачи сказали, что всё в полном порядке.

Но работников аэропорта смутили укусы на теле малыша. Справки из клиники они не приняли и отправили женщину с сыном в медпункт. Там доктор только посветил ребёнку в рот и сразу выписал нужный документ. За него попросили 120 евро. Оплатить через Union Pay не вышло, пришлось снимать наличные, а курс оказался грабительским — 140 рублей за доллар, хотя официальный был почти вдвое ниже.

По словам женщины, в том же медпункте сидела ещё одна россиянка с ребёнком, тоже из-за укусов. У неё не было с собой ни нужной суммы наличными, ни подходящей карты, и она плакала, не зная, как расплатиться.

Ранее сообщалось, что российского туриста не пустили на рейс в Дубай из-за абсурдных претензий к документам прямо в индийском аэропорту Мумбаи. Мужчина планировал добраться до Эмиратов рейсом SriLankan Airlines через Коломбо. На стойке посадки у него потребовали визу или разрешение на въезд в ОАЭ. Все попытки объяснить, что для граждан РФ действует безвизовый режим, ни к чему не привели. Билет россиянину попросту аннулировали, денег за перелёт не вернули.