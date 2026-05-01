«Загон для скота» и очереди по 6 часов: Европа превратилась в ад из-за новой биометрии

С апреля 2026 года Европа резко изменилась для туристов. В еврозоне запустили систему въезда-выезда EES — теперь каждый путешественник не из ЕС обязан сдать отпечатки пальцев и пройти сканирование лица. На практике это вылилось в огромные очереди и сорванные рейсы, пишет «Турпром».

В аэропорту Малаги 11 апреля люди стояли по 4–6 часов и пропускали свои самолёты. Очереди доходили до магазинов беспошлинной торговли. В Париже и Риме та же проблема: сканеры зависают, техника выдаёт ошибки, пограничники ничего не объясняют. Люди падают в обморок от духоты, плачут или злятся.

Россияне, которые пробились через этот ад, делятся впечатлениями на форумах. Одна туристка сказала, что в аэропорту Рима была «настоящий загон для скота» — очередь не двигалась три часа, сканеры постоянно висли, а отношение пограничников было как к преступникам.

«Больше ни ногой, за эти деньги в Таиланде тебя на руках носят», — рассказала туристка.

Британские туристы, застрявшие в Малаге, тоже заявили, что больше не хотят в Испанию. Они простояли пять часов без объяснений, люди падали в обморок и пропускали рейсы. Эксперты говорят, что к лету очереди в крупных аэропортах и портах (например, Дувр и Кале) могут достичь 15 часов. Групповые поездки теряют смысл: из-за биометрии одного пассажира рушится трансфер всего автобуса.

На этом фоне Азия, наоборот, радушно открывает двери. Таиланд и Вьетнам упростили визы, Китай открывает новые провинции и предлагает гостеприимство вместо снятия отпечатков, а ОАЭ используют распознавание лиц без дополнительных очередей.

Люди отказываются от Европы не только из-за цен, а из-за нежелания идти в «цифровое стойло». Европа перестала быть местом для отдыха. Те, кто ценит время и достоинство, переориентируются на Ближний Восток и Азию. Единственное исключение — Греция, которая временно приостановила запуск EES из-за сбоев. Если Шенген нужен любой ценой, можно попробовать въехать в Грецию паромом из Турции — это единственный способ избежать адских очередей в аэропортах.

Раньше сообщалось, что российская семья купила самый дорогой майский тур 2026 года — они отправились на Мальдивы. Поездка обошлась в 9,2 миллиона рублей. Для сравнения: за эти деньги можно купить две машины «Москвич». Семья из трёх человек будет отдыхать на популярном среди богатых курорте 13 дней — с 4 по 17 мая.