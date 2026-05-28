Авиакомпания VietJetAir не пустила беременную россиянку в самолёт в Астане

Поездка во Вьетнам для семейной пары из России завершилась в аэропорту Астаны. Вьетнамский лоукостер VietJetAir отказался регистрировать беременную пассажирку на рейс из-за ограничений, действующих у перевозчика. Об этом сообщает РАПСИ.

Тур в Азию супруги приобрели осенью 2025 года. Стоимость путёвки составила 119,8 тысячи рублей, вылет планировался из Казахстана. Однако перед посадкой сотрудники авиакомпании выяснили, что женщина находится на 32-й неделе беременности. Согласно внутренним требованиям VietJetAir, пассажирок на таком сроке к перелёту не допускают.

После сорвавшейся поездки пара добивалась возврата денег. Туроператор перечислил только 16,8 тыс. рублей, причём средства поступили спустя четыре месяца. Несостоявшиеся туристы обратились в суд. Он возложил ответственность на туроператора ООО «Кристал Бэй Евразия», а турагент «Алекс-Тур» был признан ненадлежащим ответчиком. С компании взыскали свыше 340 тысяч рублей. В эту сумму входят стоимость тура, неустойка, компенсация морального вреда и штраф.