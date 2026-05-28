Авиакомпания VietJetAir не пустила беременную россиянку в самолёт в Астане
Поездка во Вьетнам для семейной пары из России завершилась в аэропорту Астаны. Вьетнамский лоукостер VietJetAir отказался регистрировать беременную пассажирку на рейс из-за ограничений, действующих у перевозчика. Об этом сообщает РАПСИ.
Тур в Азию супруги приобрели осенью 2025 года. Стоимость путёвки составила 119,8 тысячи рублей, вылет планировался из Казахстана. Однако перед посадкой сотрудники авиакомпании выяснили, что женщина находится на 32-й неделе беременности. Согласно внутренним требованиям VietJetAir, пассажирок на таком сроке к перелёту не допускают.
После сорвавшейся поездки пара добивалась возврата денег. Туроператор перечислил только 16,8 тыс. рублей, причём средства поступили спустя четыре месяца. Несостоявшиеся туристы обратились в суд. Он возложил ответственность на туроператора ООО «Кристал Бэй Евразия», а турагент «Алекс-Тур» был признан ненадлежащим ответчиком. С компании взыскали свыше 340 тысяч рублей. В эту сумму входят стоимость тура, неустойка, компенсация морального вреда и штраф.
Ранее Life.ru писал, что несколько российских семей с маленькими детьми не могут вылететь из Антальи в Ростов-на-Дону после отмены рейсов авиакомпании Air Anka. Как стало известно, причиной является истечение срока действия разрешения на полёты в нашу страну у перевозчика, которое закончилось ещё 25 мая. Российское турагентство Anex Tour реализовывало путёвки с авиаперелётами данного перевозчика вплоть до октября, зная о запрете. Туроператоры предлагают россиянам отказаться от ближайших поездок в Анталью или перенести даты отдыха.
