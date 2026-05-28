Роспотребнадзор рассказал, как вывезут россиян из Турции после отмены рейсов Air Anka

Российских туристов, застрявших в Анталье из-за отмены рейсов турецкой компании Air Anka, отправят домой самолётами других перевозчиков. О решении проблемы сообщили в Роспотребнадзоре.

По данным ведомства, ситуация находится на постоянном контроле. Туроператор «Анекс Туризм» сейчас согласовывает полётную программу с авиакомпаниями Corendon и Turkish Airlines. Как только разрешения будут получены, людей пересадят на новые борта с сохранением всех ранее забронированных условий.

Всех застрявших пассажиров обеспечили жильём за счёт туроператора. Всего отмены затронули 378 туристов, и им уже предложили альтернативные варианты либо полный возврат денег. В Роспотребнадзоре напомнили, что отмена рейса, включённого в турпакет, считается ненадлежащим исполнением договора, и ответственность перед клиентами целиком лежит на туроператоре. Туристы вправе требовать возмещения расходов или полного возврата средств.

«В случае неудовлетворения требований потребителя исполнителем услуги добровольно, соответствующий спор может быть разрешен исключительно в рамках гражданского судопроизводства (при этом Роспотребнадзор готов оказать обратившимся практическую помощь по составлению искового заявления и дать заключение по делу в ходе судебного разбирательства)», — говорится в сообщении.

Напомним, сотни россиян застряли в Турции и российских аэропортах из-за того, что авиакомпания Air Anka лишилась разрешения на полёты в Россию ещё 25 мая. Как выяснилось, турагентство Anex Tour продавало путёвки с перелётами этого перевозчика вплоть до октября, прекрасно зная о запрете. В итоге часть людей не может вылететь с курортов, а другие ночуют прямо в зданиях аэропортов на территории РФ. Туристы возмущены тем, что туроператор молчит и предлагает аннулировать поездки с комиссией в 25%.