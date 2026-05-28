28 мая, 09:32

Туроператоры предложили россиянам временно отказаться от туров в Анталью

Обложка © DALL-E / Life.ru

Туроператоры предлагают россиянам отказаться от ближайших поездок в Анталью или перенести даты отдыха. Причина — отмена рейсов авиакомпании Air Anka между Турцией и российскими регионами.

Как сообщили в Российском союзе туроператоров, речь идёт о туристах, которые ещё находятся в России и только готовятся к вылету.

«Для тех, кто еще находится в России, предлагаем перенести даты поездки или оформить возврат», — заявил один из туроператоров.

Сейчас на турецких курортах остаются тысячи российских туристов, которые не могут вернуться домой после сбоев с рейсами. Проблемы возникли с вылетами в Екатеринбург, Казань, Самару, Сочи, Минеральные Воды и другие города.

Туроператоры ищут варианты замены рейсов. Тем, кто уже находится в Турции и не может улететь, продлевают проживание за счёт компаний.

Ранее Росавиация сообщила, что Air Anka до конца октября продала свои провозные ёмкости туроператору Anex. При этом у него, по данным ведомства, нет разрешения на полёты в Россию.

Air Anka — это турецкий перевозчик, который работает на рынке чартеров и wet lease — то есть может выполнять рейсы по заказу туроператоров или предоставлять самолёты другим компаниям. На своём сайте Air Anka пишет, что получила сертификат эксплуатанта в августе 2022 года и ориентируется на туристические чартерные перевозки из Турции в Европу, Африку, на Ближний Восток и другие направления.

По справочным данным, Air Anka основана в 2021 году, базируется в Турции, сначала начинала как грузовая авиакомпания, а затем перешла к пассажирским перевозкам. У неё небольшая флотилия: в источниках фигурируют Airbus A330, а в 2026 году сообщалось о планах добавить Boeing 737-800.

В контексте российских туристов важное вот что: Air Anka, похоже, использовали как замену/чартерного перевозчика для туров в Анталью после проблем с другими рейсами. Но из-за разрешений на полёты между Турцией и РФ возник сбой, и туристы застряли.

Марина Фещенко
