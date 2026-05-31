Турцию ожидает летом убийственная жара с температурой под +40

В Турции наступающий летний сезон может оказаться одним из самых жарких, столбики термометра достигнут отметки в 40 градусов, а близость моря усилит влажность и ощущение зноя. Такая погода критически опасна для организма человека. Об этом сообщил РИА «Новости» метеоролог Ихсан Юртташ.

«Этим летом мы ожидаем температуры выше климатической нормы практически на всей территории Турции. В ряде регионов показатели могут приблизиться к рекордным значениям или превысить их. Туристам, особенно нашим российским друзьям, следует быть готовыми к продолжительным периодам сильной жары», — пояснил он.

Больше всего пострадают от жары курорты Эгейского и Средиземного морей, включая Анталью, Аланью, Белек и Сиде. По данным эксперта, периоды аномальной жары будут очень продолжительными, что чревато засухой и пожарами. Синоптик предупредил, что подобный климат противопоказан людям с хроническими заболеваниями, а также он негативно сказывается на сердце даже здорового человека.

Ранее сообщалось, что вода у части турецкого побережья Чёрного моря окрасилась в коричневый цвет после сильных дождей в провинции Гиресун. Изменение цвета воды заметили в районах, где реки Батлама и Аксу впадают в Чёрное море. После сильных осадков потоки вынесли в море большое количество ила и грунта.