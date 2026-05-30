30 мая, 18:16

Побережье Чёрного моря в Турции окрасилось в коричневый цвет

Обложка © Chat GPT

Вода у части турецкого побережья Чёрного моря окрасилась в коричневый цвет после сильных дождей в провинции Гиресун. Об этом сообщил телеканал Habertürk.

«После проливных дождей грязная вода, принесённая ручьями, изменила цвет моря в прибрежных районах», — сообщил телеканал.

Изменение цвета воды заметили в районах, где реки Батлама и Аксу впадают в Чёрное море. После сильных осадков потоки вынесли в море большое количество ила и грунта. Телеканал отметил, что необычный цвет воды зафиксировали с воздуха при помощи беспилотника. Другие данные о последствиях непогоды не приводятся.

Ранее сообщалось, что из Турции в Россию вывезли 655 туристов, которые бронировали рейсы авиакомпании Air Anka. Россияне, застрявшие в Анталье после отмены рейсов, вернулись домой на бортах альтернативных перевозчиков. Пассажиров доставили в Сочи, Краснодар, Самару, Казань, Минеральные Воды и Екатеринбург. На курорте осталось восемь человек, им продлили размещение за счёт туроператора. Также сообщалось, что 472 туриста таким же способом прилетели из России в Турцию. Туроператор Anex заявил, что остаётся на связи с партнёрами и оказывает клиентам необходимую помощь.

Антон Голыбин
