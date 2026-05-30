Побережье Чёрного моря в Турции окрасилось в коричневый цвет

Вода у части турецкого побережья Чёрного моря окрасилась в коричневый цвет после сильных дождей в провинции Гиресун. Об этом сообщил телеканал Habertürk.

«После проливных дождей грязная вода, принесённая ручьями, изменила цвет моря в прибрежных районах», — сообщил телеканал.

Изменение цвета воды заметили в районах, где реки Батлама и Аксу впадают в Чёрное море. После сильных осадков потоки вынесли в море большое количество ила и грунта. Телеканал отметил, что необычный цвет воды зафиксировали с воздуха при помощи беспилотника. Другие данные о последствиях непогоды не приводятся.

