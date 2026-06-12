Якубович рассказал об отравлении едой от участницы «Поля чудес»

Телеведущий Леонид Якубович рассказал, что одна из участниц «Поля чудес» невольно отправила его на больничную койку. Как он сообщил «Телепрограмме», ведущий отравился угощениями и провёл трое суток в больнице.

Инцидент произошёл после того, как на съёмки приехала женщина, привёзшая с собой большое количество домашних продуктов. Среди гостинцев были копчёные колбасы и другие съестные припасы. Во время эфира участница разложила привезённое угощение на игровом барабане и начала передавать приветы односельчанам. Якубович решил попробовать продукты прямо в студии.

«Всё было замечательно, пока я не обнаружил какой-то странный вкус, кисловатый. Но надо понять, она трое суток ехала в поезде, в июле месяце. И после игры первой тройки я упал, потерял сознание. Нашли какое-то французское лекарство, вкатали. Я дотащил эту историю до конца и трое суток лежал в больнице. Такое было тяжёлое отравление», — сказал он.

А ранее Леонид Якубович заявил, что не застрахован от телефонных мошенников, несмотря на известность. Он признался, что однажды едва не стал их жертвой. Разговор с мошенниками оказался настолько убедительным, что обман не сразу удалось распознать. Ситуацию спас сын звезды, Артём. Услышав диалог, он просто выхватил трубку из рук отца. После этого случая Якубович кардинально пересмотрел своё отношение к подозрительным звонкам.