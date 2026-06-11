Компания Вали Карнавал не принесла ни рубля за год, но уже должна налоговой

Компания блогерши и певицы Вали Карнавал задолжала Федеральной налоговой службе более 154 тысяч рублей. Данная информация оказалась в распоряжении Telegram-канала «Звездач».

Речь идёт об ООО «Карнити» — организации, через которую знаменитость продвигает собственный бренд. Фирма занимается розничной онлайн-торговлей и была зарегистрирована в августе 2025 года. За первый год работы предприятие не показало никакой выручки. Тогда канал выразил надежду, что у компании «ещё есть шанс раскачаться».

Сам бренд Карнавал называется Karnity и ориентирован на девушек от 13 до 25 лет с активной жизнью в интернете. В ассортименте — базовые вещи: трикотаж, топы, футболки, худи, платья, нижнее бельё, корсеты и аксессуары.

Вместе с тем солисту группы «Руки Вверх!» Сергею Жукову запретили выезжать за пределы России из-за крупного долга перед Федеральной налоговой службой. Сумма налоговой задолженности музыканта составляет 524 469 рублей. Артист давно превратил свой бренд в настоящую бизнес-империю, в которую входят компании «Руки Вверх», «УК «Руки Вверх», «РВИ», 60% в лейбле «РВ Мьюзик», а также доля в магазине уличной одежды Nuw Store. По данным СПАРК, выручка этого магазина в 2024 году достигла 250,2 миллиона рублей, а чистая прибыль составила 24,4 миллиона.