Лидеру «Руки Вверх!» ограничили выезд из России из-за огромного долга перед ФНС

Солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков накопил налоговую задолженность в размере 524 469 рублей, из-за чего ему ограничили выезд за границу. Об этом сообщает Super.ru.

Артист давно превратил бренд в полноценную бизнес-империю: ему принадлежат компании «Руки Вверх», «УК «Руки Вверх», «РВИ», 60% в лейбле «РВ Мьюзик» и доля в магазине уличной одежды Nuw Store. По данным СПАРК, выручка магазина в 2024 году составила 250,2 млн рублей, чистая прибыль — 24,4 млн.

Однако часть средств, судя по всему, до налоговой так и не дошла. Теперь артисту придётся разбираться с долгом, чтобы снять ограничения.

Ранее сообщалось, что блогер Оксана Самойлова оказалась должна налоговой и Роскомнадзору более 4 миллионов рублей. У Самойловой долг перед налоговиками превышает 3,3 млн рублей, плюс более 714 тысяч рублей обязательных отчислений за интернет-рекламу Роскомнадзору, а также открыто исполнительное производство о взыскании 300 рублей штрафа за нарушение сроков подачи сведений в Соцфонд. Общая сумма обязательств — свыше 4,04 млн рублей.