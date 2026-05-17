Оксана Самойлова задолжала налоговой и Роскомнадзору более 4 миллионов рублей

Блогер Оксана Самойлова оказалась должна налоговой и Роскомнадзору более 4 миллионов рублей. Об этом следует из материалов налоговой службы, с которыми ознакомилось РИА «Новости».

У Самойловой зафиксирована задолженность перед налоговыми органами на сумму свыше 3,3 млн рублей. Дополнительно она должна Роскомнадзору более 714 тысяч рублей в виде обязательных отчислений за интернет-рекламу. Также, по информации судебных приставов, в отношении блогера открыто исполнительное производство о взыскании штрафа в 300 рублей за нарушение сроков предоставления сведений об индивидуальном предпринимателе в Социальный фонд России.

В общей сложности сумма обязательств превышает 4,04 млн рублей. Кроме того, по данным сервиса «БИР-Аналитик», у компании «Фэмэли Фест», где Самойлова является руководителем и учредителем, налоговая служба заблокировала счета. Причиной указано непредоставление расчётов по налогам на доходы, а блокировка действует с сентября 2024 года.

