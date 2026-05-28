Ну что же ты, студент, игрушку новую нашёл? У жены Жукова увели элетромопед

Электромопед стоимостью около полумиллиона рублей был похищен у супруги Сергея Жукова, Регины Бурд. Подозреваемым в краже является 20-летний студент. Как пишет Mash, юноша уже задержан.

Злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы по статье о краже в крупном размере. Сам Жуков в беседе с Telegram-сообщил, что инцидент произошёл более года назад, и он не осведомлён о ходе судебного разбирательства.

Кстати, на днях Сергей Жуков отпраздновал 50-летие. Артист попал в Книгу рекордов России — он собрал 225 тыс. зрителей на трёх концертах. В день юбилея группа «Руки Вверх!» выпустила сингл «Холодно» — первую работу с альбома «Врубай на полную!». Коллектив не представлял полноценные пластинки 14 лет.