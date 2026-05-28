Ферма вместо курорта: Сергей Жуков променял зарубежные пляжи на квадроциклы и рыбалку

Летом российские знаменитости часто выбирают зарубежные курорты. Часть артистов предпочитает отдых на родине. Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков придерживается второго варианта. Он рассказал о планах на отпуск и объяснил, почему не ездит за границу. Жуков отметил, что лето обещает быть насыщенным.

«Во-первых, мы готовимся к выпуску нового альбома. Во-вторых, у нас есть семейная ферма, которая заменит любой курорт», — приводит комментарий Жукова Общественная Служба Новостей.

Певец добавил, что проводит время на ферме вместе с семьёй. Они катаются на квадроциклах, собирают ягоды и фрукты, ловят рыбу, навещают животных. Артист убеждён, что такой формат отдыха дарит больше радости, чем поездка за рубеж.

Жуков уверен, что в России много неизведанных и живописных мест. Артист выбирает внутренний туризм вместо путешествий за границу.

22 мая Сергей Жуков отпраздновал 50-летие. Артист попал в Книгу рекордов России — он собрал 225 тыс. зрителей на трёх концертах. В день юбилея группа «Руки Вверх!» выпустила сингл «Холодно» — первую работу с альбома «Врубай на полную!». Коллектив не представлял полноценные пластинки 14 лет.