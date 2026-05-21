Сергей Жуков раскрыл секрет популярности «Руки Вверх!» у зумеров

Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков в беседе с Общественной Службой Новостей рассказал, что старые треки коллектива стали самыми прослушиваемыми среди слушателей в 2026 году. Подавляющее большинство запросов поступает от молодёжи.

По мнению певца, такой успех связан с тем, что зумеры не застали лихие 90-е, но благодаря кино и музыке они стали романтизировать этот период.

«Приятно, когда песни, написанные 15–20 лет назад, находят отклик в сердцах молодёжи», — сказал артист, выразив надежду, что и новый альбом заинтересует поколение Z.

А ранее Life.ru писал, что Сергей Жуков возглавил топ-5 наиболее востребованных российских певцов. По словам продюсера, артист находится на вершине интереса в разных возрастных группах со своими танцевальными, мелодичными и лиричными хитами. На второй строчке топа расположился Григорий Лепс.