21 мая, 14:01

Сергей Жуков раскрыл секрет популярности «Руки Вверх!» у зумеров

Обложка © ТАСС / Наталья Шатохина / NEWS.ru

Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков в беседе с Общественной Службой Новостей рассказал, что старые треки коллектива стали самыми прослушиваемыми среди слушателей в 2026 году. Подавляющее большинство запросов поступает от молодёжи.

По мнению певца, такой успех связан с тем, что зумеры не застали лихие 90-е, но благодаря кино и музыке они стали романтизировать этот период.

«Приятно, когда песни, написанные 15–20 лет назад, находят отклик в сердцах молодёжи», — сказал артист, выразив надежду, что и новый альбом заинтересует поколение Z.

Сергей Жуков представил свой взгляд на Великую Отечественную войну в авторском мюзикле
А ранее Life.ru писал, что Сергей Жуков возглавил топ-5 наиболее востребованных российских певцов. По словам продюсера, артист находится на вершине интереса в разных возрастных группах со своими танцевальными, мелодичными и лиричными хитами. На второй строчке топа расположился Григорий Лепс.

Дарья Нарыкова
