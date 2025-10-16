Сергей Жуков представил свой взгляд на Великую Отечественную войну в авторском мюзикле

На сцене Московского Губернского театра представили премьеру мюзикла «Ты у меня одна», посвящённого Великой Отечественной войне. Певец Сергей Жуков выступил автором идеи постановки, композитором и актёром. Кроме того, артист рассказал Пятому каналу, что задействовал в мюзикле своего сына Энджела.

Артист пояснил, что, показывая одну из самых мрачных страниц истории глазами ребёнка, он хотел погрузить зрителей в глубину подвига маленьких героев и продемонстрировать силу любви, спасшей их. Жуков отметил, что современные дети плохо знакомы с историей Великой Отечественной войны, что, по его мнению, является серьёзной проблемой, ведь двигаться вперёд невозможно без знания прошлого.

Сергей Жуков рассказал о работе над мюзиклом про времена ВОВ. Видео © 5-tv.ru

«Важной задачей, безусловно, у нас было показать этот спектакль семьям, чтобы пришли дети с родителями, чтобы дети после спектакля вышли, сказали: «А что, правда, так было?». И если ты заложишь в них маленькое зёрнышко вот этого вопроса, то он завтра полезет в сеть, найдёт эти хроники, начнёт читать, начнёт узнавать…», — сказал музыкант.

Жуков рассказал, что занимался составлением генеалогического древа, но взялся за это в зрелом возрасте. Артисту хочется, чтобы вопросы о предках начали возникать сейчас, поскольку повсеместная фальсификация исторических фактов, к сожалению, не принесёт положительных результатов.

Ранее Жуков заявлял, что рассчитывает на хорошую пенсию, если ему присвоят звание «Заслуженный артист РФ», которого у него пока нет. Артист подчеркнул, что, несмотря на более чем 30-летнюю карьеру, множество наград и богатый опыт, он не берётся прогнозировать размер своей будущей пенсии. Причина в том, что он не планирует завершать выступления и надеется ещё долго дарить слушателям своё творчество.