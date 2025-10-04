«Была огромная вспышка»: Сергей Жуков раскрыл причину госпитализации матери

Вспышка на Солнце стала причиной госпитализации матери солиста группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова. Об этом сообщил сам музыкант в комментарии для Mash.

Певец пояснил, что солнечная активность вызвала резкое повышение артериального давления у его 72-летней матери Лилии. Он подчеркнул, что ситуация не была критической, но потребовала своевременного медицинского вмешательства. В настоящее время состояние женщины нормализовалось, и её планируют выписать из больницы 6 октября.

«На Солнце была огромная вспышка. Я думаю вы тоже все об этом читали. И все гипертоники у кого давление и так далее очень бурно отреагировали. Все больницы забиты такими людьми, у которых резко подскочило давление», — ответил он.