Вам и не снилось: Стало известно, сколько заработает солист группы «Руки вверх» за юбилейный тур
Певец Жуков заработает свыше 550 миллионов рублей на юбилейном туре Руки вверх
Обложка © РИА Новости / Владимир Федоренко
Сергей Жуков объявил о масштабном юбилейном туре группы «Руки вверх» в 2026 году. Музыкант планирует выступить в 17 городах России и одном зарубежном — Дубае. По данным Telegram-канала «Звездач», звезда на туре заработает около полумиллиарда рублей.
Уже только московский концерт в Лужниках принесёт организаторам более 121 миллиона рублей, а выступление в Санкт-Петербурге — свыше 138 миллионов. Общий доход юбилейного тура составит более 550 миллионов рублей.
Ранее Жуков заявлял, что рассчитывает на хорошую пенсию, если ему присвоят звание «Заслуженный артист РФ», которого у него пока нет. По его словам, он более 30 лет на сцене, имеет десятки наград и призов, а также большой опыт работы. Однако певец отметил, что точно не может сказать, как это повлияет на размер его пенсии, так как не собирается уходить со сцены и надеется как можно дольше радовать публику своими песнями.
Все самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.