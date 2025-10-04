Вам и не снилось: Стало известно, сколько заработает солист группы «Руки вверх» за юбилейный тур

Ранее Жуков заявлял, что рассчитывает на хорошую пенсию, если ему присвоят звание «Заслуженный артист РФ», которого у него пока нет. По его словам, он более 30 лет на сцене, имеет десятки наград и призов, а также большой опыт работы. Однако певец отметил, что точно не может сказать, как это повлияет на размер его пенсии, так как не собирается уходить со сцены и надеется как можно дольше радовать публику своими песнями.