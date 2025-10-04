Валдайский форум
Регион
4 октября, 13:42

Вам и не снилось: Стало известно, сколько заработает солист группы «Руки вверх» за юбилейный тур

Обложка © РИА Новости / Владимир Федоренко

Сергей Жуков объявил о масштабном юбилейном туре группы «Руки вверх» в 2026 году. Музыкант планирует выступить в 17 городах России и одном зарубежном — Дубае. По данным Telegram-канала «Звездач», звезда на туре заработает около полумиллиарда рублей.

Уже только московский концерт в Лужниках принесёт организаторам более 121 миллиона рублей, а выступление в Санкт-Петербурге — свыше 138 миллионов. Общий доход юбилейного тура составит более 550 миллионов рублей.

Лидер «Руки Вверх!» Сергей Жуков погасил миллионный долг по налогам
Ранее Жуков заявлял, что рассчитывает на хорошую пенсию, если ему присвоят звание «Заслуженный артист РФ», которого у него пока нет. По его словам, он более 30 лет на сцене, имеет десятки наград и призов, а также большой опыт работы. Однако певец отметил, что точно не может сказать, как это повлияет на размер его пенсии, так как не собирается уходить со сцены и надеется как можно дольше радовать публику своими песнями.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
