Врачи смогли стабилизировать состояние матери Сергея Жукова
Состояние 72-летней Лилии Жуковой, матери солиста группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова, стабилизировалось после госпитализации с нарушением мозгового кровообращения. Об этом SHOT рассказала сама пациентка.
В беседе с телеграм-каналом женщина сообщила, что чувствует себя значительно лучше и ожидает скорой выписки из медицинского учреждения. В настоящее время она поддерживает телефонную связь с детьми и внуками.
Напомним, Лилию Жукову вчера госпитализировали в срочном порядке из-за резкого ухудшения самочувствия. Выяснилось, что оно было вызвано серьёзным нарушением кровоснабжения задней части мозга. Сергей Жуков лично отвёз мать в больницу и остался рядом с ней.
