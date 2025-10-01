Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 октября, 12:29

Врачи смогли стабилизировать состояние матери Сергея Жукова

Обложка © VK / Сергей Жуков &amp; Руки Вверх!

Обложка © VK / Сергей Жуков & Руки Вверх!

Состояние 72-летней Лилии Жуковой, матери солиста группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова, стабилизировалось после госпитализации с нарушением мозгового кровообращения. Об этом SHOT рассказала сама пациентка.

В беседе с телеграм-каналом женщина сообщила, что чувствует себя значительно лучше и ожидает скорой выписки из медицинского учреждения. В настоящее время она поддерживает телефонную связь с детьми и внуками.

Сергей Жуков заявил, что хочет стать Заслуженным артистом РФ ради высокой пенсии
Сергей Жуков заявил, что хочет стать Заслуженным артистом РФ ради высокой пенсии

Напомним, Лилию Жукову вчера госпитализировали в срочном порядке из-за резкого ухудшения самочувствия. Выяснилось, что оно было вызвано серьёзным нарушением кровоснабжения задней части мозга. Сергей Жуков лично отвёз мать в больницу и остался рядом с ней.

Больше материалов только для наших читателей — в разделе «Эксклюзивы» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Сергей Жуков
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar