Врачи смогли стабилизировать состояние матери Сергея Жукова

Состояние 72-летней Лилии Жуковой, матери солиста группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова, стабилизировалось после госпитализации с нарушением мозгового кровообращения. Об этом SHOT рассказала сама пациентка.

В беседе с телеграм-каналом женщина сообщила, что чувствует себя значительно лучше и ожидает скорой выписки из медицинского учреждения. В настоящее время она поддерживает телефонную связь с детьми и внуками.