Гонорары до 10 миллионов: Составлен топ-5 самых востребованных певцов России

Самым востребованным артистом на российских корпоративах оказался Сергей Жуков, он находится на вершине интереса в разных возрастных группах со своими танцевальными, мелодичными и лиричными хитами, рассказал продюсер Илья Саглиани. На втором месте, по его словам, располагается Григорий Лепс.

Кроме того, россияне хотят слушать Татьяну Куртукову и Надежду Кадышеву. В пятёрку любимых исполнителей входит также Николай Басков. Гонорары топовых звёзд на частных мероприятиях находятся в диапазоне от пяти до десяти миллионов рублей. Артисты снижают гонорары для постоянных клиентов или в период, когда мало заказов, и завышают, если приходится вылетать из отпуска, отметил собеседник kp.ru.