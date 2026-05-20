Гонорары до 10 миллионов: Составлен топ-5 самых востребованных певцов России
Сергей Жуков возглавил топ-5 наиболее востребованных российских певцов
Самым востребованным артистом на российских корпоративах оказался Сергей Жуков, он находится на вершине интереса в разных возрастных группах со своими танцевальными, мелодичными и лиричными хитами, рассказал продюсер Илья Саглиани. На втором месте, по его словам, располагается Григорий Лепс.
Кроме того, россияне хотят слушать Татьяну Куртукову и Надежду Кадышеву. В пятёрку любимых исполнителей входит также Николай Басков. Гонорары топовых звёзд на частных мероприятиях находятся в диапазоне от пяти до десяти миллионов рублей. Артисты снижают гонорары для постоянных клиентов или в период, когда мало заказов, и завышают, если приходится вылетать из отпуска, отметил собеседник kp.ru.
Ранее певец Андрей Губин назвал Сергея Жукова шепелявым и прошёлся по другим «позорным» звёздам. Позже он опроверг критику в адрес Жукова. Однако критик Сергей Соседов успел заявить, что Губин потерял связь с реальностью.
