Андрей Губин опроверг критику в адрес Жукова и слова о «гнусавом голосе»

Российский певец Андрей Губин прокомментировал критику в адрес коллеги Сергея Жукова, лидера группы «Руки Вверх!». Артист заявил, что уважительно относится к Жукову. Также Губин указал, что ничего не говорил про гнусавый голос.

«Я сегодня прочитал: «Андрей Губин чуть ли не требует от Сергея Жукова покинуть сцену». Я ничего не сказал про гнусавый голос. Не было такого. Нужно внимательно послушать интервью, я такого точно не говорил», — приводит слова Губина «Москва 24».

Певец подчеркнул, что он уважительно относится к Жукову. Сам Жуков тоже не обижается на коллегу. По словам солиста «Руки Вверх!», его новая песня с особенностями речи никак не связана с критикой Губина. Жуков добавил — для записи композиции он не менял голос, записывал на студии в своём обычном исполнении.

Напомним, ранее Андрей Губин резко раскритиковал организацию своего творческого вечера и артистов, которые исполняли его песни. Он назвал Игоря Крутого интриганом, а в адрес Сергея Жукова позволил себе замечание о шепелявости.